Vlamingen wisselen massaal van energieleverancier: dit zijn de winnaars en verliezers

Wanneer energiele­ve­ran­cier je contract ‘kaapt’: ombudsman ziet vervijfvou­di­ging van klachten over ‘mystery switch’

De federale ombudsdienst voor energie ontving de eerste helft van dit jaar al meer dan 13.000 klachten over energieleveranciers, contracten en facturen. Dat zijn er nu al meer dan over heel vorig jaar. En dat was al een recordjaar. Daarbij zijn er de laatste maanden opvallend veel meldingen over een nieuw fenomeen: de ‘mystery switch’. In de eerste helft van dit jaar kwamen er vijf keer zoveel klachten binnen in vergelijking met 2021.

28 juli