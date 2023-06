Vlaming stort zich op renovatiepremies: hoeveel geld kan je besparen? En zitten er addertjes onder het gras?

“Diploma levert tot 20 procent meer loon op later”: werkexpert verklapt welke richtingen het extra goed doen

Bill Gates en Mark Zuckerberg verdienen aardig de kost zonder al te lang naar school te zijn geweest. Maar voor wie momenteel boven de studieboeken hangt, over het algemeen geldt: hoe hoger je diploma, hoe meer je verdient. Bovendien wapent het je voor de toekomst. Waarom is dat zo? Hoe groot is het verschil tussen diploma’s? En met welke studie verdien je later het meest? Onze werkexpert Stijn Baert, professor arbeidseconomie aan de UGent, zocht het uit: “Studeren is duidelijk zowat de beste investering die je kan doen.”