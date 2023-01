Vlaanderens bekendste zwembadbouwer Willy Naessens (83) deelt zijn levenslessen: “Beperk je als ondernemer tot een jaarlijkse groei van maximaal 15 procent”

De geldzaken van Ilse La Monaca (‘De Buurtpoli­tie’): “Schandalig hoe duur erven uit het buitenland is”

Ilse La Monaca (43) is al vijftien seizoenen op post bij ‘De Buurtpolitie’ als rechercheur Brigitte Broeckx. Momenteel heeft ze haar werk in het theater twee jaar on hold gezet om weer te gaan studeren. We klopten bij haar aan om te achterhalen waar de blokkende actrice graag haar centen aan uitgeeft.

12 januari