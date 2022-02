Vlaanderen knipt in groenestroomsubsidies voor bedrijven: “Demir riskeert procedureslag voor nog 40 euro per gezin”

Livios Hoe herken je oplichters voor je (ver-)bouwpro­ject? Zo kan je jezelf beschermen

In het VRT-programma Pano kwamen deze week een aantal slachtoffers van bouwfraude aan het woord. Je hoort wel vaker verhalen over aannemers die met de noorderzon verdwijnen na het betalen van een voorschot, of die schandalig hoge prijzen aanrekenen voor werken die niet volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd. Het zijn zaken waar je als (ver)bouwer liever niet mee geconfronteerd wordt. Met deze vijf tips helpt bouwsite Livios je dat risico te beperken.

4 februari