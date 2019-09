Vlaamse regeringsonderhandelaars moeten op zoek naar 500 tot 600 miljoen euro HAA

06 september 2019

18u15

Bron: Belga 11 Geld De nieuwe Vlaamse regering kijkt bij ongewijzigd beleid aan tegen een tekort van 500 tot 600 miljoen euro in 2020. Dat zegt de woordvoerder van formateur Jan Jambon (N-VA).

De Vlaamse administratie had in het voorjaar al becijferd dat er volgend jaar een tekort van 600 miljoen euro zou opduiken. Nochtans had minister van Begroting Bart Tommelein (Open Vld) enkele maanden eerder berekend dat de volgende coalitie op overschotten zou kunnen rekenen. De lagere economische prognoses strooiden roet in het eten.

De afgelopen weken was bij onderhandelaars te horen dat het cijfer van 600 miljoen euro naar beneden zou worden bijgesteld. Dat is ook gebeurd. In de raming uit mei waren de inkomsten wat te laag en de uitgaven wat te hoog ingeschat. Dat betere cijfer werd deze week echter weer onderuit gehaald door de nieuwe voorspelling van het Planbureau. Dat becijferde dat de Belgische economie in 2019 en 2020 maar met 1,1 procent zal groeien, en niet met 1,3 procent zoals tot nu toe werd gedacht. Het Vlaamse tekort ligt nu tussen 500 en 600 miljoen euro. Het precieze cijfer zou volgende week worden bekendgemaakt.

Morgenochtend komen de hoofdonderhandelaars voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering opnieuw samen. Ze zullen vergaderen over werk, economie en innovatie. De onderwerpen landbouw, cultuur, media, sport en jeugd werden vandaag zo goed als afgewerkt, valt te horen. Intussen werken ook nog een viertal inhoudelijke groepen naar een consensus toe. Het gaat om onderwijs, welzijn, omgeving en integratie.