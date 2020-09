Vlaamse ministers hebben akkoord over relancemaatregelen HAA

26 september 2020

13u51

Bron: Belga 1 Politiek De Vlaamse ministers hebben een akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar en de relancemaatregelen die ons uit de coronacrisis moeten helpen.

In een interview met De Tijd liet minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) al verstaan dat de begroting dit jaar - grotendeels door de impact van de coronacrisis - voor 6,6 miljard euro in het rood gaat. De overheidsschuld zou tegen het einde van de legislatuur (2024) oplopen tot 44 miljard. Hoe rood het begrotingscijfer voor 2021 precies zal zijn, is nog onduidelijk.

De details van de begroting en het relanceplan worden bewaard voor de Septemberverklaring die minister-president Jan Jambon (N-VA) maandag aflegt. De kabinetten moeten het akkoord dat bereikt werd tussen de ministers in de loop van het weekend nog verder uitwerken.