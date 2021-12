Vlaamse cryptomiljonair die nu ook aan tweede minnares 850.000 euro geeft verdacht van witwassen

Marc De Mesel, een naar Kenia uitgeweken Vlaamse cryptomiljonair, komt voor de tweede keer op korte tijd in het vizier van de politie van het Afrikaanse land. De Vlaming was al verdacht van witwassen nadat hij 800.000 euro cadeau gaf aan zijn vriendin Felesta Nyamathira Njoroge (21). Nu blijkt dat hij ook aan een tweede studente, Tebby Wambui Kago (21), zo’n 850.000 euro gaf. De Keniaanse politie vermoedt dat het om crimineel geld gaat.

Marc De Mesel, afkomstig uit de omgeving van Gent, kreeg begin september in zijn huis in Kenia al bezoek van de politie na een cadeau van zomaar even 800.000 euro aan zijn 21-jarige vriendin Felesta Nyamathira Njoroge. De Vlaming verklaarde daarover aan de politie dat Njoroge “vrij was om het geld te gebruiken om financiële zekerheid te bieden voor onze toekomstige kinderen”. De vrouw zou zwanger zijn.

De politie blokkeerde de rekeningen van Njoroge (21) omdat ze denken dat het om crimineel geld gaat. De Mesel deed zijn verhaal in een video op YouTube die al meer dan 17.000 keer is bekeken.

Bekijk ook: Keniaanse politie valt binnen bij Vlaamse miljonair

Nieuwe schenking

Deze keer zijn twee rekeningen geblokkeerd van Tebby Wambui Kago (21). Op twee weken tijd werd in acht schijven in totaal voor ongeveer 850.000 euro geld op haar rekeningen gestort. Opnieuw een cadeau van De Mesel. Ook met Kago (21) heeft hij een relatie. Ze kregen volgens deze tweet in juni 2020 samen een kind.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Polygamie

Dat de Vlaming verschillende vrouwen heeft, hoeft niet te verbazen. In een andere video op YouTube legt De Mesel uit dat hij speciaal naar Kenia verhuisde vanwege zijn interesse in polygamie en in vrouwen met een zwarte huidskleur. “Een droom”, zo beschrijft hij de overgang van monogamie naar polygamie.

Volledig scherm Bitcoinmiljonair Marc De Mesel toont via sociale media beelden hoe hij geniet van het leven. © Twitter @MarcDeMesel

In totaal is in Kenia inmiddels zowat 1,6 miljoen euro van de Vlaamse bitcoinmiljonair ‘bevroren’ door de rechtbank. De zaak komt eind januari opnieuw voor.

Bitcoin

De Mesel is een veertiger die naar eigen zeggen veel geld verdiende door al vroeg in bitcoin te investeren. Sinds de financiële crisis in 2008 groeide zijn kapitaal “jaarlijks gemiddeld met 40 à 50 procent”, zo vertelt hij in een interview op YouTube.

Volledig scherm Marc De Mesel met een van zijn Keniaanse vriendinnen. © RV