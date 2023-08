Vlaamse Ann en Luc reizen voor het eerst met de caravan en maken nu de rekening: “Transport was de grootste kost: 1.150 euro”

1 op de 2 Belgen krijgt te hoog voorschot voor energie, zo weet je of je te veel betaalt: “Verwacht niet dat je leveran­cier het zélf zal verlagen”

De fel gedaalde energiefactuur van het voorbije jaar is zonder meer goed nieuws voor de consument. Toch blijft de helft van de Belgen een te hoog maandelijks voorschot betalen. Hoe schat je in of je voorschotfactuur een juiste weergave is van je verbruik? En wat als je leverancier vraagt om toch meer te betalen? Energie-expert André Jurres vertelt welk bedrag normaal is én wat je rechten als klant zijn.