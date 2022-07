Vlaams Parlement zet licht op groen: eind dit jaar ook jobbonus voor zelfstandigen

Je buurman met veel minder werkjaren kan toch zelfde pensioen krijgen als jij. Onze werkexpert legt uit hoe dat komt

Landen ze of landen ze niet? Dat lijkt bij Wetstraat-watchers de grote vraag te zijn wanneer het gaat over de besprekingen die de federale regering voert over een hervorming van onze pensioenen. Zal dit een akkoord zijn dat de betaalbaarheid van onze pensioenen voor de komende decennia verzekert? En dus: kan dit jongeren geruststellen dat er ook voor hen een comfortabele oude dag in zit? Onze werkexpert Stijn Baert heeft sterk zijn twijfels.

