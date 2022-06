Vlaams Belang trekt eis voor minimumpensioen op door inflatie

7 op de 10 jobstuden­ten werken hele jaar door: “Dat komt door krapte op de arbeids­markt”

Een recordaantal jobstudenten werkt tegenwoordig ook tijdens het jaar, in plaats van enkel in de vakantie. 72% is ook buiten de zomer aan de slag. “Studenten hielpen de quarantainegevallen in bedrijven opvangen”, zegt zegt Wim Van der Linden van Randstad. Maar vanaf welke leeftijd mag je nu weer als jobstudent aan de slag en welke beperkingen moet je nog in acht nemen?

23 juni