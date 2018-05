Vlaams begrotingsoverschot voor 2017 loopt op tot 470 miljoen euro TT

18 mei 2018

17u06

Bron: Belga 3 Geld Het overschot op de Vlaamse begroting voor 2017 blijft aanzwellen. Volgens Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open Vld) klokt de begroting 2017 uiteindelijk af op een nominaal overschot van 470,3 miljoen euro. Bij een eerdere evaluatie in februari ging het nog om 361,7 miljoen euro.

Volgens minister Tommelein is de verdere verbetering van het resultaat bijna volledig te danken aan de recentelijk bijgestelde hogere eigen ontvangsten bij hogescholen en universiteiten.

De Vlaamse regering gaat het overschot gebruiken om de Vlaamse schuldpositie "verder onder controle te brengen". Op die manier kan Vlaanderen haar gunstige rating behouden.

Vandaag stond ook het rapport over het kas-, schuld- en waarborgbeheer op de agenda van de Vlaamse regering. Daaruit blijkt dat de Vlaamse schuld in 2017, onder meer dankzij het begrotingsoverschot, gedaald is van 23,8 miljard euro eind 2016 naar 23,4 miljard euro eind 2017, ofwel een daling met 400 miljoen euro.

Minister Tommelein reageert tevreden: "We hebben de Vlaamse begroting na enkele moeilijke jaren terug volledig op orde gebracht. We houden als Vlaamse regering woord. Dankzij de besparingen in het begin van de legislatuur zitten we mooi op schema. De Vlaamse schuld is onder controle. Nu kunnen we ons concentreren op de geplande investeringen in zorg, onderzoek en ontwikkeling, en infrastructuur."