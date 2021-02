Visa komt eindelijk met debetkaart naar België

Is een persoonlij­ke lening wel zo voordelig als de kredietge­vers doen uitschij­nen? Onze geldexpert legt het uit

19 oktober We hebben de voorbije maanden veel meer tijd in ons kot doorgebracht en het lijkt erop dat dat niet snel zal veranderen. Voor velen is het dan ook hét ideale moment om hun huis te verfraaien of te renoveren. Geen geld genoeg? Een persoonlijke lening afsluiten is maar een koud kunstje. En als je de reclame mag geloven, is aflossen ook al twee keer niets. Maar klopt dat wel? Paul D’Hoore uit ons geldpanel legt uit welke addertjes er onder het gras kunnen schuilen als je een persoonlijke lening aangaat.