Vijf manieren om geld te verdienen zonder te moeten werken

Hoe ambitieus of gepassioneerd je ook mag zijn, werken blijft voor de meeste mensen gewoon werken: je voert bepaalde taken uit waar je tijdens je vrije tijd niet onmiddellijk de voorkeur aan geeft. Met relaxen, feesten of het ondernemen van plezierreisjes komt er immers geen brood op de plank. Of toch? Er bestaan wel degelijk manieren om het geld te zien binnenstromen zonder écht te moeten werken. Jobat.be haalt er alvast vijf aan.

Betaald gaan winkelen

Ga je in je vrije tijd graag winkelen? Shopfanaten kunnen zich ontpoppen tot mystery shopper en zo met hun geliefde hobby een extraatje binnenrijven. In deze hoedanigheid ga je undercover op missie naar een winkel om daar op je beproefde manier iets te kopen. Achteraf deel je via een enquête de ervaring die je er als klant had.

Bedrijven willen hun klantvriendelijkheid optimaliseren en zetten daartoe mystery shoppers in. Je wordt betaald per opdracht en bent zo het unicum dat na een winkelbezoek met meer geld thuiskomt dan bij je vertrek. Zonder daar de kassa voor te moeten beroven weliswaar.



Cashen op reis

Is zelfs shoppen je te veel, dan kan je een mooie cent ophalen door je woning te verhuren. Zo verdien je letterlijk geld door op vakantie te gaan. Terwijl je huis leeg komt te staan wanneer jij de wereld rondreist, neemt iemand anders er tegen betaling tijdelijk zijn intrek. Om een geschikte huurder te vinden, kan je gebruik maken van een platform als Airbnb of beroep doen op een lokale immomakelaar, al naargelang je wil verhuren op lange of op korte termijn.

Geld moet rollen

Naast je huis, kan je ook je mobiele bezittingen verhuren op momenten dat je er geen gebruik van maakt. Staat je (tweede) wagen of camper vaak te verroesten op stal, stel hem dan met enkele kliks te huur op één van de opkomende online deelplatformen. Particulieren kunnen hem dan reserveren tegen de door jou bepaalde prijs. In ons land is Getaround.com sterk in opmars voor de particuliere (ver)huur van auto’s. Een alternatief voor je camper of mobilhome is Goboony.com.



Word reclamebord

Een duit uit je auto kloppen, is verder mogelijk door hem te verhuren als reclamemedium. Zichtbaarheid is van primordiaal belang voor bedrijven, en ze betalen dan ook vaak met plezier een vergoeding om hun reclame op je wagen te mogen hangen. Het enige dat jij dan hoeft te doen, is er veel leuke uitstapjes mee maken.

Maar sommige mensen gaan nog verder, en stellen zelfs hun lichaam ter beschikking van adverteerders. Ze laten dan een logo of slogan op een zichtbare plaats tatoeëren en vergaren met deze ‘skinvertisement’ een aardige cent. Het idee ontsproot 20 jaar geleden op Amerikaanse bodem. De pionier van de ‘huidreclame’ zou maar liefst 7.000 dollar ontvangen hebben om gedurende 5 jaar met een getatoeëerd logo in zijn nek rond te lopen. Een ander iemand ontving 10.000 dollar voor een tatoeage op het voorhoofd. Het is maar wat je ervoor over hebt.

Proefkonijn gezocht

Ook voor deze passieve bijverdienste mag je geen schrik hebben van naalden: medisch testpersoon. Je stelt jezelf ter beschikking van de wetenschap en neemt deel aan een onderzoek naar de (bij)werking van bepaalde medicijnen die nog niet op de markt zijn. Een dosis lef is veelal het enige dat je nodig hebt om deze lucratieve inkomstenbron aan te boren.



