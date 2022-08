Vijf keer meer Vlamingen kopen thuisbatterij: voor wie is dat (niet) interessant? En wat zijn de alternatieven?

Zeker voor wie over zonnepanelen en een digitale meter beschikt, is het belangrijk om stroom te gebruiken op het moment dat de installatie die opwekt. Met een thuisbatterij zou je de zelf-opgewekte energie kunnen opslaan voor een later moment, zodat je dan geen energie van het net moet afnemen. “Helaas valt dat in realiteit om verschillende redenen tegen”, verduidelijkt Frank Verelst. Hij wijst onder meer op een technisch bezwaar. “Wanneer je de energie opslaat en later terug afgeeft, treedt er een energieverlies van tien procent en meer op. Die stroom gaat dus gewoon verloren.”

Quote In de zomer verbruik je onvoldoen­de om de batterij leeg te trekken en de volgende dag een nieuwe volledige laadcyclus te starten, terwijl je ze in de winter niet gevuld krijgt. Frank Verelst, lector energiemanagement aan de AP Hogeschool

Zomer versus winter

De energie-expert duidt ook op de praktische kant. “In de zomer verbruik je onvoldoende om de batterij leeg te trekken en de volgende dag een nieuwe volledige laadcyclus te starten, terwijl je ze in de winter niet gevuld krijgt. Dat resulteert in slechts 200 tot 250 laadcycli per jaar, wat de investering financieel minder of zelfs niet rendabel maakt. Bovendien verschuift een thuisbatterij het energieverbruik in de tijd, waardoor ze geen concrete bijdrage levert aan de energietransitie. Ik begrijp dus niet waarom de overheid ze blijft subsidiëren.”

Dirk Van Evercooren, algemeen directeur van ODE, de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen, hanteert een meer genuanceerder beeld. “Zonnepanelen zijn nu ook zonder thuisbatterij rendabel. De thuisbatterij lijkt me vaak zinvoller bij oudere, bestaande PV-installaties, dan bij nieuwe realisaties. Oudere PV-installaties zijn immers geplaatst in functie van de destijds geldende context, zoals groenestroomcertificaten en de terugdraaiende teller. Met de thuisbatterij kan je het rendement van je bestaande installatie opkrikken in functie van het het actuele verdienmodel.”

Volledig scherm Links: Frank Verelst, lector energiemanagement aan de AP Hogeschool - Rechts: Dirk Van Evercooren, algemeen directeur van ODE, de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen

Welke capaciteit heb je nodig?

Frank Verelst merkt dat gezinnen vaak voor thuisbatterijen met een te hoge capaciteit kiezen. “Als je toch opteert voor een thuisbatterij, hou die dan zo klein mogelijk”, adviseert Frank Verelst. “Een verhouding van 1 op 1.000 is meestal aangewezen: verbruik je jaarlijks 4.000 kilowattuur, dan kies je best voor een batterij met een capaciteit van 4 kilowattuur. Ga je naar een hogere capaciteit, dan neemt het rendement van elke bijkomende kilowattuur capaciteit af.”

Dirk Van Evercooren raadt aan om eerst jouw huiswerk te maken. “Via het portaal Mijnfluvius.be kan je de mogelijkheid om de kwartierwaarden van jouw digitale meter op te volgen, activeren. Op die manier vind je een antwoord op volgende vragen: Hoeveel produceren jouw zonnepanelen? Hoeveel verbruik je tegelijkertijd? … Die analyse leert je of de installatie van een thuisbatterij aangewezen is en welke batterijcapaciteit de grootste meerwaarde biedt.”

Volgens Frank Verelst creëren de rendementsberekeningen van installateurs een vertekend beeld. “Ze gooien de berekening van de PV-installatie en de thuisbatterij op één hoop. De zonnepanelen halen de terugverdientijd naar beneden, terwijl de thuisbatterijen die optrekken. Het totaalplaatje oogt positief, waardoor de consument meteen ook een thuisbatterij bestelt.”

Overweeg alternatieven

Beide gesprekspartners zien andere opties om het zelfverbruik op te krikken. “Met een warmtepompboiler warm je het sanitair water op op het moment dat je zonnepanelen ‘overtollige’ stroom opwekken. Dat is zowel vanuit financieel als duurzaamheidsperspectief een betere keuze.” De prijs van een warmtepompboiler varieert tussen de 2.500 en 3.500 euro, zonder BTW en plaatsing. “Voor hetzelfde bedrag als een thuisbatterij bereik je hiermee dus een belangrijke energiebesparing, en maak je je investering duurzaam”, legt Frank Verelst uit.

“Of gebruik het potentieel van energiedelen, waarbij je opgewekte energie doorgeeft of verkoopt aan jouw buurman, vrienden of familie, zo blijft je budget beschikbaar voor zinvolle maatregelen.”

Dirk Van Evercooren: “Naast de warmtepomp(boiler) is een elektrische auto interessant. De elektrische wagen is eigenlijk een grote batterij op wielen. Wie de batterij van zijn auto wekelijks volledig oplaadt met de energie van zijn zonnepanelen, zet een grote stap richting een hoger zelfverbruik. Voor wie wil investeren in een lager energieverbruik, vormt isolatie uiteraard ook een aangewezen keuze. Ik wijs tevens op de premie van 400 euro voor de aankoop- en installatiekosten van apparaten die elektrische verwarming aansturen.”

