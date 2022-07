Vijf gelukkigen winnen 4,5 miljoen euro, maar recordpot EuroMillions nog steeds niet gevallen

Spaargids.be Eerste bank verhoogt spaarrente: mag het eindelijk iets meer zijn?

NIBC Direct verhoogt op 13 juli de rente op zijn Getrouwheidsrekening. Daarnaast stoppen verschillende grootbanken met het aanrekenen van negatieve rentes voor ondernemingen, rechtspersonen of grote vermogens. Geven de inflatiebestrijdende maatregelen van de Europese Centrale Bank eindelijk het startsein voor een mooiere spaarrente? Of kan de spaarder best nog niet te vroeg victorie kraaien? Spaargids.be zoekt het uit.

8:31