Vijf aanhoudingen bij onderzoek naar fraude met cryptomunt Vitae

CryptomuntenHet Belgische gerecht heeft 17 luxewagens in beslag genomen bij een onderzoek naar fraude met cryptomunt Vitae . Vijf mensen zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. “Het betreft een dossier van het type Ponzi- en piramidefraude”, meldt het federaal parket in een persbericht.

“Dinsdagochtend 22 juni werden verschillende huiszoekingen verricht in een dossier van vermoedelijke grootschalige oplichting”, klinkt het. Die gebeurden vooral in Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen en Limburg. “Het onderzoek is in handen van de federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen, met technische ondersteuning van diverse andere FGP’s, steundiensten van de federale politie, zes lokale zones en Europol. Dit dossier van het federaal parket wordt geleid door een onderzoeksrechter van Mechelen.”

Huiszoekingen in Zwitserland

Wereldwijd maken volgens het parket meer dan 223.000 mensen gebruik van het socialemediaplatform gelinkt aan ‘Vitae.co’ en de website ‘Vitaetoken.io’. “De leden van de vermoedelijke criminele organisatie hebben voor het merendeel de Belgische nationaliteit en maken gebruik van een vennootschap naar Zwitsers recht. Ook in Zwitserland zijn huiszoekingen verricht.”

Vijf personen zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en onder aanhoudingsmandaat geplaatst, één van hen onder elektronisch toezicht. Zij zijn in verdenking gesteld van lidmaatschap van een criminele organisatie, oplichting en witwassen van gelden.

Luxehorloges en goud

“Het socialemediaplatform werd offline gehaald en 37% van de in omloop zijnde virtuele valuta ‘VITAE’ werd in beslag genomen”, meldt het parket nog. “Tevens zijn meer dan 1,1 miljoen euro aan fiatgeld, bijna 1,5 miljoen aan virtuele valuta, 17 luxevoertuigen, diverse luxehorloges en goud in beslag genomen.

Tot begin deze week had de cryptomunt een marktcapitalisatie van meer dan 20 miljoen dollar (17 miljoen euro). Toen de informatie over het politie-onderzoek bekendraakte halveerde de munt in waarde, maar de voorbije 24 uur is die volgens Coinmarketcap alweer met 26 procent gestegen. Volgens onze informatie gaan ‘ronselaars’ van Vitae ondanks het fraudedossier gewoon door met het zoeken naar investeerders, die verspreid zitten over de hele wereld.