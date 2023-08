Vier vijfde werken: wat is de invloed op je loon, extralegale voordelen en pensioen?

JobatElke week vijf dagen werken: het is steeds minder vaak de norm. 11,6 procent van de loontrekkende mannen en 42,1 procent van de loontrekkende vrouwen werkt namelijk deeltijds. Soms is dat om voor iemand te zorgen of omdat vijf dagen in de week werken praktisch gewoon niet haalbaar is. Maar welke impact heeft die beslissing op je financiën, nu en later? En bestaan er manieren om het slimmer aan te pakken? Jobat.be zocht het uit voor het populaire vier vijfde werken.

Deeltijds contract

Als je een deeltijdse arbeidsovereenkomst afsluit waarin staat dat je maar vier dagen op vijf zal werken, zal je voor de dagen dat je niet werkt geen pensioen opbouwen. Een volledige loopbaan bestaat immers uit 14.040 dagen, ofwel 45 jaar maal 312 werkdagen per jaar.

Daarnaast zal je 20 procent van je brutoloon verliezen en, hoewel de wettelijke feestdagen onveranderd blijven, zal je aantal extralegale vakantiedagen of eventuele adv-dagen ook afnemen met één vijfde. De som van je vakantiegeld en eindejaarspremie zal eveneens lager liggen, en voor de dag per week dat je niet werkt, zal je bijvoorbeeld geen maaltijdcheque, dagvergoeding of vergoeding voor woon-werkverkeer ontvangen – tenzij je de uren zo verdeelt dat je twee halve dagen minder werkt, in plaats van één volledige.



Opvallende studie: Belg is niet happig op ‘onbeperkt verlof’.

Kan het ook anders?

Ja! In bepaalde gevallen kan je, als je in de privésector werkt, gebruikmaken van de systemen van gemotiveerd tijdskrediet of thematische verloven. Dat kan halftijds of met een 4/5-regeling, waarbij je wederom kiest tussen twee halve dagen of één volledige dag minder werken.

Er zijn zes vormen van tijdskrediet met motief: een erkende opleiding volgen, zorgen voor een eigen kind jonger dan acht jaar, palliatieve zorg verlenen, zorgen voor een zwaar ziek gezinslid of dicht familielid, zorgen voor een eigen kind jonger dan 21 jaar met een handicap, of zorgen voor een kind uit je gezin dat zwaar ziek is (zonder dat die verzorging nodig is voor het herstel).

Daarnaast zijn er ook thematische verloven. Dat kan ouderschapsverlof, verlof voor mantelzorgers, verlof om palliatieve zorg te verlenen of verlof voor medische bijstand zijn.

Bij de aanvraag breng je je werkgever schriftelijk op de hoogte – waarbij hij een dubbel exemplaar ondertekent – en vermeld je hoe je je prestaties wil verminderen. Daarnaast doe je online een aanvraag bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). De precieze voorwaarden en procedures vind je op hun website. Alleen die types loopbaanonderbreking zijn gelijkgesteld voor het pensioen, en geven je het recht op een uitkering van de RVA voor de niet-gewerkte dagen. Als je dus voor één van die redenen overweegt om vier vijfde te werken, behoud je meer voordelen.



Op zoek een deeltijdse professionele uitdaging? Je vindt nu 2.500 vacatures in allerhande sectoren via Jobat.be.

Maar… wat als je 38 uur presteert op vier dagen?

In de privésector is het ook mogelijk om elke dag 9,5 uur te werken, om zo 38 uur te werken op vier dagen. Zo heb je een extra dag helemaal voor jezelf, terwijl er aan je loon, pensioenrechten of vakantierechten niets verandert. Wel zal je voor de week maar vier maaltijdcheques krijgen en kunnen bijvoorbeeld ook dagvergoedingen of vergoedingen voor woon-werkverkeer voor die dag wegvallen.

Elke werkgever kan beslissen of zijn werknemers kunnen intekenen op een vierdaagse werkweek door het arbeidsreglement aan te passen, maar hij kan niemand verplichten tot zo'n regime. Let wel op: met die regeling is het niet mogelijk om vrijwillig overuren te presteren op de dag die je vrij hebt, want dat staat lijnrecht tegenover het doel van de regeling: een betere work-lifebalance bewaren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees verder op Jobat.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Jobat.be.

Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.