Vier op tien belastingplichtigen ontvangen vooraf ingevulde aangifte (en bijna iedereen gaat akkoord) HR

02 mei 2018

11u55

Bron: Belga 0 Geld Meer dan drie miljoen belastingplichtigen, of vier op de tien, ontvangen dit jaar een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Dat zijn er 825.000 meer dan in 2017, door het schrappen van de bovengrens van de bezoldigingen.

Dat hebben minister van Financiën Johan Van Overtveldt en voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën Hans D'Hondt woensdag bekendgemaakt. "Het gaat om een serieuze vereenvoudiging, als je weet dat vorig jaar 94 procent van de belastingplichtigen akkoord ging met hun voorstel van vereenvoudigde aangifte", aldus Van Overtveldt.

Ook nieuw dit jaar is dat de aangifte voor de personenbelasting geregionaliseerd is en 46 codes minder telt. "De belastingplichtige zal enkel nog de codes zien die van toepassing zijn op zijn of haar gewest", zegt de minister. Voor het Vlaams Gewest gaat het om 823 codes, voor het Waals Gewest om 826 codes en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om 807 codes.

Het is volgens Van Overtveldt de bedoeling dat de vereenvoudiging van de aangifte in de toekomst voortgezet wordt. "Vergelijk het met een auto: onder de motorkap wordt het steeds ingewikkelder, maar het dashboard wordt voor de gebruiker steeds eenvoudiger."

Uiterste datum

Vorig jaar werden 3,77 miljoen aangiften ingediend via Tax-on-web, dat dit jaar in een nieuw kleedje gestoken is. Het nieuwe design moet duidelijker en moderner ogen, en is aangepast aan smartphones en tablets. De uiterste datum voor het indienen van de aangifte op papier is 29 juni, voor een aangifte via Tax-on-web is dat 12 juli.