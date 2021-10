Vier op de tien Belgen niet in staat om te sparen

Test Aankoop over energieak­koord: vooral middenklas­se blijft in de kou staan

12 oktober Test Aankoop is tevreden dat het sociaal tarief voor de energiefactuur werd uitgebreid, maar is teleurgesteld dat er geen btw-verlaging is gekomen voor een basisverbruik van gas en elektriciteit. De consumentenorganisatie roept de gewestregeringen op om nu stappen te ondernemen, want een groot deel van de energiefactuur bestaat uit regionale heffingen en taksen. Vooral de middenklasse blijft nog in de kou staan, aldus Test Aankoop.