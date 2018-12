Spaaroplossingen Gesponsorde inhoud Vier handige tips om je spaargeld op je spaarrekening te laten staan – ook in tijden van cadeautjes en feesten Aangeboden door Rabobank.be

17 december 2018

09u00 0 Geld We vroegen de man/vrouw in de straat of hij/zij denkt dat de Belg van zijn spaargeld kan afblijven. Een meerderheid beantwoordde de vraag negatief. In digitale tijden, met je spaarrekening bijna letterlijk in je broekzak, is het inderdaad niet makkelijk om je spaarrekening onaangeroerd te laten. Maar er bestaan ook makkelijke psychologische trucs om van je spaargeld af te blijven.

Overschrijven? Zo gebeurd

Spaargeld overschrijven was nog nooit zo gemakkelijk. Via digitale overschrijvingen zet je in een paar seconden, bijna gedachteloos, geld over van je spaar- naar je zichtrekening, om het vervolgens in no time op te maken. Geweldig toch. Behalve dat er wellicht een goede reden is waarom je spaargeld spaargeld is. Je wilt wat geld achter de hand houden voor onvoorziene omstandigheden (werkloosheid, ongeval, een defect huishoudapparaat…). Maar ook voor heel leuke dingen (een nieuwe keuken, je droomreis…) en zeker ook voor later: je levensstandaard aanhouden tijdens je pensioen, bijvoorbeeld. Schrijf jij ook vaak gedachteloos geld over van spaar naar zicht en heb je er achteraf soms spijt van? Het is een bekend fenomeen, waar nochtans een eenvoudige oplossing voor bestaat.

De kat en de melk

Soms is de verleiding onweerstaanbaar. Als je de kat bij de melk zet, zal ze ervan drinken. Als je een doos koekjes op tafel zet, zal je er wellicht van eten. Je kan het jezelf ook makkelijker maken: zet de kat niet bij de melk. Laat de doos koekjes in de kast, of beter nog, in de winkel staan. Zo werkt het systeem van de mentale barrière: een psychologische drempel die je zelf kan inbouwen om bepaald gedrag te vermijden. Vertaald naar spaargeld betekent dit bijvoorbeeld dat je (een deel van) je spaargeld onderbrengt bij een andere bank dan die waar je je doordeweekse verrichtingen doet. Dat maakt het net dat tikje moeilijker om geld met één klik over te zetten, zodat je twee keer nadenkt en makkelijker van je spaargeld afblijft.

Uit het oog, uit het hart

Hoe werkt het systeem van de mentale barrière? Het antwoord dat uit diverse wetenschappelijke onderzoeken naar voor komt is eenduidig: het vermijden van nabijheid en zichtbaarheid helpt.

Wat zet een gokverslaafde ertoe aan om een gokkantoor niet binnen te stappen? Gokverslaafden wordt onder meer aangeleerd om routes uit te stippelen die hen niet langs gokkantoren voeren. Wat helpt kinderen om van een snoepje af te blijven? Kinderen kunnen beter van een snoepje afblijven als ze er niet naar kijken.

Met spaarrekeningen is het net hetzelfde. Toen Amerikanen uit New York werd verteld dat hun geld op een rekening in Los Angeles stond, konden ze het gemakkelijker op die rekening laten staan. Conclusie: de mentale barrière werkt. Wanneer je je spaargeld onderbrengt bij een andere bank, zal je er beter van af kunnen blijven.

