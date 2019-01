VIDEO. Investeren in Lego is een slimme belegging, met rendement tot wel 11 procent DVDA

18 januari 2019

21u55 0

Investeren in Lego is een goede belegging, dat meldt het financiële agentschap Bloomberg. Met een rendement tot maar liefst elf procent, levert het je meer op dan beleggen in goud, aandelen of obligaties. Kunstenaar Dirk Denoyelle verduidelijkt dat pakweg ‘The Green Grocers’ ooit voor 150 euro aangekocht konden worden en nu voor duizend euro verkocht wordt. Denoyelle geeft beleggers in Lego nog twee belangrijke tips: open nooit de doos en vergeet niet dat Legoset pas waarde krijgt, als hij niet meer verkrijgbaar is in de winkel.