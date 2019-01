VIDEO. Dit zijn de 10 rijkste mensen ter wereld Daimy Van den Eede

23 januari 2019

17u44

Bron: VTM NIEUWS 1 Geld Afgelopen maandag publiceerde Oxfam een rapport waarin staat dat de grootste miljardairs ter wereld per dag zo’n 2,5 miljard dollar rijker worden. Met het rapport wil Oxfam de groeiende kloof tussen rijk en arm aankaarten, nu in het Zwitserse Davos het Wereld Economisch Forum van start gegaan is.

Dit zijn de tien rijkste mensen ter wereld:

10. David Koch (78) en Charles Koch (83): Oprichters van Koch Industries, een bedrijf dat onder meer actief is in de oliesector, 49,2 miljard dollar.

9. Larry Page (45): Oprichter zoekmachine Google, 51 miljard dollar.

8. Mark Zuckerberg (34): Facebook-topman, 56 miljard dollar.

7. Larry Ellison (74): Oprichter van softwaregigant Oracle, 59,9 miljard dollar.

6. Amancio Ortega (82): Oprichter van Inditex, een textielbedrijf waarin onder meer Zara en Massimo Dutti zitten, 60,5 miljard dollar.

5. Carlos Slim (78): Erevoorzitter van Móvil, de grootste telecomoperator in Latijns-Amerika, 64,9 miljard dollar.

4. Bernard Arnault (69): CEO van LVMH, een holding met daarin bedrijven als Louis Vuitton en Veuve Clicquot, 84,2 miljard dollar.

3. Warren Buffet (88): Berkshire Hathaway, een bedrijf dat onder meer actief is in de financiële sector, 84,2 miljard dollar.

2. Bill Gates (63): Oprichter van softwarebedrijf Microsoft, 96,4 miljard dollar.

1. Jeff Bezos (55): CEO van webshop Amazon, 140 miljard dollar.