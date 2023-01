Verzekeringspremies auto stijgen tot 8,5 procent: maar dit type contract wordt dit jaar niet duurder

Independer.beDe galopperende inflatie laat niets of niemand onberoerd. Ook de premie van je autoverzekering niet. Opvallend: de stijging van de premie voor een elektrisch voertuig is een stuk lager dan die voor een auto met verbrandingsmotor in 2023. Independer.be legt uit hoe dat komt.

Waarom wordt je autoverzekering in 2023 een stukje duurder?

Ook verzekeraars voelen het effect van inflatie. Omdat nieuwe en tweedehandswagens duurder worden, kan het niet anders of ook de premie van je autoverzekering stijgt.

Bij de berekening van de premie van je autoverzekering spelen immers verschillende factoren een rol. Een heel belangrijke daarvan is de cataloguswaarde van je auto. Vermits die stijgt, wordt ook de verzekering duurder. Dat is logisch: is er bij een ongeval materiële schade, dan zijn er ook hogere herstelkosten.

Maar niet alleen de cataloguswaarde van auto’s gaat in stijgende lijn. Hetzelfde geldt voor de personeelskosten en de algemene onkosten in de verzekeringswereld. Dat merk je dus ook aan de prijs van je autoverzekering.



Leestip: Er zijn drie types autoverzekeringen waaruit je kan kiezen: dit zijn ze en zo kies je de juiste voor jouw situatie en budget.

Is er een verschil tussen de premiestijging voor elektrische auto’s en klassieke wagens?

Opvallend: hoewel een elektrische auto meestal duurder in aankoop is dan een gelijkaardige wagen met benzinemotor, stijgt de verzekeringspremie van een elektrische wagen momenteel minder of zelfs helemaal niet. Dat blijkt uit de simulatie die Independer maakte bij de verzekeraars.

Prijssimulatie: zo groot is de stijging van de verzekeringspremie in 2023 We vergeleken de verzekeringspremie van twee gelijkaardige wagens: de Renault CLIO Grandtour IV (benzine) en de Volkswagen ID.3 (elektrisch). Premiestijging verzekering BA (Burgerlijke aansprakelijkheid)

• Benzinevoertuig: + 8,5%

• Elektrisch voertuig: + 4% Premiestijging Full Omnium

• Benzinevoertuig: + 3%

• Elektrisch voertuig: + 0% Conclusie: de premie voor elektrische auto’s stijgt minder snel of zelfs helemaal niet

Vanwaar het verschil?

De reden voor de stijging is niet indexatie, want dan zouden de verschillende verzekeringen redelijk lineair stijgen, of het nu gaat over benzine of elektrisch. Er speelt dus iets anders.

Vermoedelijk werden elektrische wagens in het verleden ‘duurder’ ingeschat door de verzekeraars. Dat komt omdat er aanvankelijk weinig elektrische wagens rondreden. Elk ongeval met een elektrische wagen woog dus zwaar door op de totale portefeuille van verzekerde elektrische wagens, en dat had een grote invloed op de risico-inschatting die verzekeraars hanteren. Daarnaast waren er wellicht ook te weinig data beschikbaar, om direct aan een juiste prijszetting te doen.

Hoe het ook zij: rij je met een elektrische auto, dan ben je dus qua premiestijging voordeliger af. Het is iets om in het achterhoofd te houden, zeker met de extra belastingen die er in de toekomst ook nog eens aankomen voor benzine- en dieselauto’s.



Let op: je kan jouw autoverzekering niet op elk moment opzeggen. Met deze voorwaarden moet je rekening houden.

Hoe kun je toch de prijs voor je autoverzekering binnen de perken houden?

Niet elke verzekeraar rekent zijn gestegen kosten op dezelfde manier door in de prijs van de premie. Door stelselmatig de prijs van verschillende verzekeraars goed te vergelijken kun je dus een financieel voordeel doen. Independer.be biedt zo'n vergelijkingstool via de paarse kader hieronder.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook via Independer.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Independer.be.

Independer.be is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die je helpt bij het vergelijken en afsluiten van een verzekering.