Verzekeraars willen scheuren aan huizen door droogte niet meer vergoeden: wat als je zelf schade hebt?

De verzekeringssector pleit voor een andere regeling om droogteschade aan huizen te vergoeden. Hij verzet zich tegen de wet die bepaalt dat onder andere scheuren aan de woning sowieso als de gevolgen van een natuurramp gezien moeten worden en dus moeten worden vergoed via de brandverzekering. "Dat is geen duurzame oplossing. Zo vullen we een bodemloos vat", reageert Barbara Van Speybroeck van Assuralia op Spaargids.be . "Als federatie waren we zelf bezig met het uitwerken van een oplossing die ook de oorzaak zou aanpakken."

De klimaatverandering gaat gepaard met extreme weersomstandigheden, dat mochten we de voorbije jaren ondervinden. De zomer van 2021 bracht overstromingen, terwijl de zomers van 2018 en 2020 langdurige periodes van droogte kenden, met watertekorten als gevolg. “Die omstandigheden hebben in heel wat regio’s, naargelang de samenstelling van de ondergrond, geleid tot de inkrimping van de bodem, wat stabiliteitsproblemen en schade aan woningen veroorzaakte”, legt Barbara Van Speybroeck uit.

Wie dekt die schade?

Zo was het tot voor kort

De wet van 2005 op natuurrampen voorziet dat de brandverzekering ook bescherming moet bieden bij aardbevingen, overstromingen, het overlopen of de opstuwing van de openbare riolen en aardverschuivingen of grondverzakkingen. Om te kunnen spreken van een aardverschuiving of een grondverzakking moet het evenwel gaan om een aanzienlijke en plotse beweging van de bodem. Laat dat laatste nu net het probleem zijn. Schade aan woningen door droogte gebeurt geleidelijk aan en dus niet plots. Net zoals het niet altijd om een aanzienlijke massa gaat. Gevolg: volgens de verzekeraars valt schade door krimpende grond hier niet onder en dus weigerden ze de schade te vergoeden. Slachtoffers bleven zo achter met (tien)duizenden euro’s schade.

Wat is er veranderd?

Het federaal parlement besliste eind vorig jaar een zogenaamde ‘interpretatieve wet’ aan te nemen die verzekeraars verplicht om zowel geleden als toekomstige schade te vergoeden. Zeer concreet zal de brandverzekeraar daarom ook schade in geval van droogte moeten dekken.

Krijg je de schade nu vergoed?

Sectorfederatie Assuralia, die 99 procent van de Belgische verzekeraars vertegenwoordigt, vraagt de schorsing en vernietiging van die wet bij het Grondwettelijk Hof. “Het is geen duurzame oplossing”, reageert Barbara Van Speybroeck. “Niet voor vroegere en ook niet voor toekomstige schadelijders. De wet dekt enkel de gevolgschade, niet de problemen met de stabilisatie van de woning om toekomstige schade te vermijden. Bovendien moeten verzekeraars betalen voor iets waar ze geen premie voor ontvangen. De wetgeving op de natuurrampenverzekering is nu simpelweg niet aangepast aan het probleem van droogte. Het is een nieuw risico.”

Of je droogteschade vandaag sowieso vergoed krijgt, valt volgens Barbara Van Speybroeck van Assuralia moeilijk eenduidig te bepalen. “Verzekeraars volgen uiteraard de wet. Die is er, dus die passen ze toe. Alleen creëert de wet momenteel meer vragen dan dat ze antwoorden biedt. Het is geen eenvoudige materie. De uiteindelijke beslissing verschilt van dossier tot dossier, in functie van de concrete omstandigheden.” Assuralia benadrukt wel dat de verzekeraars een oplossing willen zoeken. Sterker nog: Assuralia vertelt dat ze daar volop mee bezig waren, maar ze in snelheid gepakt werden door de interpretatieve wet.

Welke oplossing voorziet Assuralia en wat betekent dat voor toekomstige slachtoffers?

‘Een duurzame oplossing voor de hele problematiek van natuurrampendekking in het licht van de klimaatverandering in het algemeen en schade door de droogte in het bijzonder’: dat is de ambitie van de sector. Hoe? “We hadden een voorstel klaar, waarbij het de bedoeling was om een fonds op te richten. Dat voorstel gaat verder dan het basisprincipe van de brandverzekering die enkel de gevolgschade dekt”, zegt Barbara Van Speybroeck.

Concreet zouden verzekeraars tijdens een eerste periode van vier jaar een bijpremie vragen aan alle mensen die een brandverzekering hebben en dat geld in een fonds stoppen, waarmee de schade door droogte kan worden vergoed. “Tijdens die vier jaar zouden verzekeraars dan het risico goed moeten leren inschatten. We zouden de overheid bovendien de gelegenheid geven om risicozones in kaart te brengen. Op die manier zouden er in de toekomst speciale bouwkundige voorschriften in risicogebieden gelden”, aldus Barbara Van Speybroeck. “Er is dringend meer studie en risicoanalyse nodig. Zonder kennis over de probabiliteit, de verwachte frequentie en ernst kunnen we scheuren in huizen door droogte niet verzekeren.”

Assuralia hoopt dat er op korte termijn een oplossing komt. Sowieso is het sterk aangeraden om na te gaan welke schade je eigen brandverzekering al dan niet dekt. Pas dan weet je voor welke schade je al dan niet verzekerd bent. Vergelijk hier de brandverzekering van verschillende verzekeraars.

