Verzekeraar Allianz schrapt komende drie jaar 75 jobs in België HAA

11 december 2019

15u26

Bron: Belga 1 Geld Verzekeraar Allianz wil in België de komende drie jaar 75 banen schrappen. Dat meldt De Tijd op zijn website en het nieuws wordt door vakbondsman Ben Bellekens (ACV Puls) bevestigd aan Belga.

Bij Allianz werken zowat duizend mensen in België. Tijdens een ondernemingsraad begin deze week werd aangekondigd dat het personeelsbestand met 75 jobs afgebouwd wordt in de komende drie jaar. Het gaat om een vermindering met 25 banen per jaar, waardoor de wet-Renault omzeild wordt.

“Schaamteloos”

“We vielen bijna van onze stoel”, zegt Bellekens. “Dit is schaamteloos van de directie. Zonder enig sociaal overleg op willekeurige basis mensen de laan uitsturen. Het management ontkent de realiteit staalhard. Uit een tevredenheidsenquête is bovendien gebleken dat het geloof bij de werknemers in het beleid van de directie met 22 procent afgenomen is. Het bedrijf is een stuurloos schip geworden en we weten niet waar dit gaat eindigen”, aldus Bellekens.

De vakbondsman benadrukt dat de bonden de hand reiken naar de directie om samen een visie te ontwikkelen en de malaise aan te pakken.

Het bedrijf is een stuurloos schip geworden en we weten niet waar dit gaat eindigen Ben Bellekens (ACV Puls)

“Ordinaire cashmachine”

“Wij hebben het goed voor met de onderneming. We weten niet wat de directie bezielt. Ze lijkt niets meer te geven om klanten en werknemers. Allianz doet het wereldwijd nochtans goed en betaalt de aandeelhouders dikke dividenden uit. Het lijkt erop dat het een ordinaire cashmachine geworden is.”

Als er geen antwoord van de directie komt, zullen de bonden zich volgens Bellekens beraden over verdere acties. “Voor ons is het vijf voor twaalf”, klinkt het.

Al ruim een jaar hekelen de vakbonden grote problemen bij Allianz Benelux. Een enorme vertraging in bepaalde diensten brengt volgens hen een kwalitatieve dienstverlening naar de particuliere klanten en makelaars in gevaar. Vorige week voerden de vakbonden nog actie wegens het structurele personeelstekort.