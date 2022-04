Verwijst Elvis Presley-hit ‘Love Me Tender’ naar volgende stap van Elon Musk om Twitter over te nemen?

‘Love Me Tender’

Of het zover komt, is op het moment van schrijven volstrekt onduidelijk. Twitters raad van bestuur moet het overnamebod van Musk namelijk nog formeel weigeren, al is de kans erg groot dat ze dat ook daadwerkelijk zal doen.

Wat Musk doet eenmaal dat gebeurd is, is koffiedik kijken. Een ‘tender offer’ zou hij in ieder geval moeilijk alleen op poten kunnen zetten. Hoewel hij volgens Amerikaanse media als Forbes en Bloomberg de rijkste man ter wereld is, zit dat geld vooral vast in aandelen van autobedrijf Tesla. Daarvan zou hij een deel moeten verkopen om voldoende cash te hebben om aandelen op te kopen, of hij moet een lening aangaan bij een bank. Is Twitter hem die moeite waard of zal de hele saga één grote mop blijken te zijn? Enkel Elon Musk kan dat met zekerheid zeggen.