Verwacht rendement van spaarverzekeringen soms te rooskleurig Frank Dereymaeker

28 juli 2018

06u00

Bron: Spaargids.be 0

Wie een spaarverzekering (Tak21) neemt, heeft, op de gewaarborgde rente na, amper zicht op het mogelijk rendement. Europa verplicht de verzekeraars er nu toe om hun toekomstig rendement in te schatten, afhankelijk van de omstandigheden. Onderzoek van Spaargids.be leert dat die rendementen soms te rooskleurig worden voorgesteld.

Een spaarverzekering is een levensverzekering met een gewaarborgde rente. De verzekeringsnemer kan daarnaast ook genieten van een winstdeelneming, die volledig afhangt van het rendement dat de verzekeraar boekt op zijn beleggingsportefeuille. Alleen is die winstdeelname niet verzekerd. In een slechte beursjaar kan die nul bedragen. De gewaarborgde rente ligt wel vast, maar is de laatste jaren ook fel afgenomen. In het beste geval bedraagt die iets meer dan 1%, maar in sommige gevallen ook nul.

Eerste maal onderzocht

Om de spaarders enig houvast te bieden, zijn de verzekeraars verplicht om voor spaarverzekeringen een ‘Key Investor Information Document’ op te maken. Zeg maar een document dat enig idee geeft over het toekomstige rendement, en dat in vier verschillende scenario’s. Zo moet de verzekeraar in een stress-stuatie de opbrengst berekenen die de spaarder minimaal mag verwachten. Dat komt dus neer op de gewaarborgde rente. Bij het optimistisch scenario moet hij ook de mogelijke winstdeelname in rekening brengen. In alle scenario’s moet de verzekeraar ook rekening houden met de kosten voor de spaarder zoals instapkosten.

De gespecialiseerde website Spaargids.be heeft als eerste in België de prognoses van een aantal Tak21-verzekeringen onder de loep genomen (link: https://www.spaargids.be/sparen/tak-21.html).

In een gunstig scenario is Ethias het meest optimistisch over zijn toekomstig rendement van de spaarverzekering Certiflex8. Daar rekent de verzekeraar op een jaarlijks gemiddeld rendement van 2,77% over 8 jaar (zie tabel) Federale Verzekering volgt met zijn ‘Vita Invest Dynamic’ op de voet met een geschat rendement van 2,59%. In het pessimistisch scenario (zonder winstdeelnemingen) scoren Starfix en Safe 21 van Patronale Life het best met een rendement van 0,93%.

Voorzichtigheid geboden

Toch raadt Kristof De Paepe van Spaargids.be de spaarders aan om dit document met de nodige omzichtigheid te bekijken. «De verwachte rendement worden gunstiger dan ze in werkelijkheid zijn. Want de verzekeraars moeten de impact van de taksen niet mee in rekening nemen. Nochtans wordt op elke storting een taks van 2% geheven.»

Maar ook zonder die taksen tonen de verzekeraars zich opvallend optimistisch, zegt De Paepe. «Zo gaat Ethias voor Certiflex8 uit van een rendement van 2,77%. Dat is opvallend hoog, want sinds 2012 heeft dat product nooit zo’n rendement gehaald.» Ook Federale Verzekering rekende voor haar product eerder op een rendement van 2,78%, maar heeft dat na de verwerking van historische gegevens teruggeschroefd naar 2,59%.

Ook bij de pessimistische scenario’s is een kritische blik nodig. Zo scoort VDK het best in het stress-scenario, waar alleen met de gewaarborgde rente in rekening moet gebracht worden. Alleen werkt de maatschappij met een rente die ze slechts één jaar garandeert, en daarom kan ze meer bieden dan verzekeraar die een rente voor 8 jaar bieden.

«Kortom, de scenario’s zijn handig en bieden een relatieve houvast voor de spaarder. Maar ze moeten wel met de nodige voorzichtigheid omarmd worden», besluit De Paepe. (FrD)