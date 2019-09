Vertrouwen van beleggers op laagste niveau in meer dan zeven jaar ADN

17 september 2019

10u45

Bron: Belga 1 Geld Het vertrouwen van de beleggers is in augustus gezakt tot het laagste peil in meer dan zeven jaar, zo toont een enquête van ING vandaag aan. "De vrees voor een economische recessie neemt duidelijk toe", stelt de bank.

De ING-beleggersbarometer, die maandelijks het vertrouwen meet van de particuliere belegger in België, zakte in augustus naar 76 punten. Bij deze barometer geldt 100 punten als neutraal.

Het pessimisme heeft veel te maken met de verzwakkende economische groei, zo blijkt. Bijna de helft van de bevraagde beleggers verwacht dat de conjunctuur de komende maanden verder zal afkoelen; slechts 12 procent verwacht een verbetering. Ook de brexit-perikelen laten zich voelen.



Het is dan ook weinig verrassend dat de beleggers ook niet erg veel verwachten van de beurzen de komende maanden. Vijftien procent ziet de beurs in de komende maanden stijgen, maar 52 procent ziet de aandelenkoersen eerder onderuitgaan.



En een grote meerderheid verwacht dat de periode van lage rente nog minstens drie jaar zal aanhouden. Vastgoed zou in dat opzicht momenteel de beste belegging zijn.