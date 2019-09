Vertrekkend Proximus-CEO verkocht vorige maand 285.342 euro aan aandelen Handel met voorkennis? Beurswaakhond start onderzoek HAA

06 september 2019

18u47

Bron: Belga 0 Geld Dominique Leroy heeft een maand voor ze haar vertrek bij de beursgenoteerde telecomoperator Proximus publiek maakte, nog een pakket Proximus-aandelen van ruim 285.000 euro te gelde gemaakt. Beurswaakhond FSMA onderzoekt in zo'n gevallen steeds of het om verboden handel met voorkennis gaat.

Leroy verkocht op 1 augustus 10.840 Proximus-aandelen voor 285.342,40 euro, zo blijkt uit een melding op de website van de FSMA. Het is de eerste gemelde aandelentransactie van Leroy in minstens drie jaar.

Leidinggevenden bij beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om hun beurstransacties te melden van zodra het totaalbedrag in een kalenderjaar boven 5.000 euro gaat. De FSMA maakt die transacties vervolgens openbaar.

Het vertrek van een sleutelpersoon in een bedrijf geldt als koersgevoelige informatie. Transacties zoals die van Leroy worden daarom door de beurswaakhond onder de loep genomen. Als uit het onderzoek zou blijken dat er daadwerkelijk handel met voorkennis plaatsvond, riskeert Leroy een administratieve sanctie.

Proximus wilde in een reactie enkel kwijt dat het niet op de hoogte is van een onderzoek. De koers van het aandeel van Proximus ging vrijdag na het nieuws over de opmerkelijke transfer van Leroy naar het Nederlandse KPN 2,5 procent lager op de Brusselse beurs.