Vertel je een nieuwe werkgever de reden van je ontslag? Experts beantwoorden vaak gestelde vragen voor een succesvolle jobhunt

JobatEen ontslag is vaak een bittere pil om te slikken, zelfs wanneer je zelf het besluit hebt genomen om het bedrijf waarvoor je werkt te verlaten. Eens te penibel is de situatie indien je nog niet meteen uitzicht hebt op een nieuwe baan. Is het einde van je carrière bij je vertrouwde werkgever nabij of reeds een feit? Jobat.be vroeg aan Unit Director Sandra Dellevoet en Outplacement consultant Wim Coppieters van SD Worx hoe het dan verder moet.

Wat zijn de eerste stappen die je moet zetten na een ontslag?

Sandra: “Voor wie zelf ontslag indient, begint het werk eigenlijk al geruime tijd vóór het versturen van de aangetekende opzegbrief. Alvorens die stap te zetten moet je goed afwegen of ontslag wel de beste keuze is. Het is een drastische beslissing, dus neem die dan ook nooit impulsief of vanuit een emotie. Je zou er anders wel eens spijt van kunnen krijgen. Besef ook dat je geen recht hebt op een werkloosheidsuitkering als je zelf opstapt.”

“Denk daarom goed na wat je wil en kan en hoe je dat kan bereiken. Steeds meer werknemers doen daarvoor beroep op loopbaancheques en gaan gesteund door een coach in ‘carrièrebegeleiding’ als voorbereiding op een eventueel ontslag. Een ontslag start vaak negatief, maar kan op termijn positief uitdraaien. Vergelijk het met een partnerrelatie. Als je niet meer gelukkig bent en geen energie meer krijgt van de (werk)relatie, is het soms beter ze te beëindigen.”

Wim: “Indien je je ontslag krijgt, liggen de kaarten anders. In bepaalde gevallen is outplacement verplicht. Namelijk wanneer je opzegtermijn 30 weken of meer bedraagt of indien minder dan 30 weken, je ouder bent dan 45 jaar, bij re-integratie na langdurige ziekte en bij collectief ontslag. Daarnaast kan de werkgever ook vrijwillig outplacement aanbieden aan de ontslagen medewerker. Het biedt immers een fijne kans op een nieuwe professionele uitdaging. Een nieuw begin. Mogelijk krijg je een erkend outplacementbureau toegewezen, maar weet dat je vrij bent om zelf de aanbieder te kiezen die het best bij je aansluit.”

Sandra: “Ben je verplicht outplacement te volgen, dien je binnen de wettelijke termijn van vier weken te reageren, zo niet riskeer je een sanctie van de RVA. Een eerste stap die veel mensen vergeten, is ook om zich opnieuw aan te melden bij de VDAB zodra je kennis hebt genomen van het ontslag. Je schrijft je dan in als werkzoekende zonder werkloosheidsuitkering. Bij je effectieve ontslag heb je dan wel onmiddellijk toegang tot het recht op werkloosheidsuitkering.”



Aan een nieuwe baan gaat onvermijdelijk een sollicitatieproces vooraf. Waar moet je op letten als je ‘er al even uit bent’?

Wim: “Weet dat de arbeidsmarkt de laatste jaren erg veranderd is. Denk maar aan het online gebeuren waarbij een eerste sollicitatiegesprek eerder het karakter heeft gekregen van een kennismakingsgesprek. In sommige gevallen teken je zelfs online een contract bij een bedrijf waar je nog geen voet hebt binnen gezet!”

Sandra: “Online of face to face: ons algemeen advies is om altijd jezelf te zijn. En durf vragen te stellen. Solliciteren is eigenlijk een dialoog, je mag het zeker niet beschouwen als een soort examen waarin jij als kandidaat ondergeschikt bent. Je kan dan ook best open het gesprek aangaan en zo onderzoeken wat het bedrijf jou te bieden heeft.”

Wim: “Ben je zenuwachtig? Besef dan dat we allemaal gewoon mensen onder elkaar zijn. Een valkuil die we anderzijds wel eens zien bij mensen die al langere tijd aan het solliciteren zijn, is dat ze té geroutineerd worden. Ook hier pas je beter voor op, want het kan pretentieus overkomen. Probeer het evenwicht niet te verliezen.”



Vertel je een potentiële nieuwe werkgever de reden van je ontslag?

Wim: “Je bereidt je best goed voor op een vraag in die richting, zodat je er niet door uit het lood geslagen bent. Het is best om hier eerlijk op te antwoorden. Ben je nog te emotioneel omtrent je ontslag? Benoem dit dan ook gewoon."

“Je kan je eventueel bedienen van een standaard antwoord zoals: ‘Het is niet altijd eenvoudig geweest, we zijn er samen niet uitgeraakt’. Maar vergeet zeker niet mee te geven dat je tevreden bent deze vacature te hebben gevonden en nu dit gesprek te kunnen voeren. Op die manier leid je de conversatie terug naar het ‘nu’.”



Wat kan je doen om toch een positieve/enthousiaste indruk te maken als je het ontslag nog aan het verwerken bent?

Wim: “Indien je tijdens het sollicitatiegesprek hiertoe de kans krijgt, is het interessant om te erkennen dat je, professioneel, even wat minder wind in de zeilen hebt gehad. Houd er wel rekening mee dat een jobinterview ongeveer 45 minuten duurt. Het zou dan ook jammer zijn om er al te lang over uit te wijden.”

“Besteed niet te veel tijd aan wat er mis liep, maar probeer het gesprek zo snel mogelijk om te draaien. Geef aan dat je wilt werken aan de toekomst; een werkgever wil op dit vlak gerustgesteld worden. Start daarom ook niet te vroeg met opnieuw solliciteren, maar pas wanneer je er écht klaar voor bent. Laat je verder goed omringen en bespreek uitdagingen met je partner, vrienden en/of familie.”



Wat durven pas ontslagen sollicitanten wel eens over het hoofd zien?

Wim: “Solliciteren is een proces, het is vaak niet meteen raak. Het ontvangen van negatief nieuws of uitblijven van een bericht van de werkgever kan slopend zijn, maar neem dit niet persoonlijk. Misschien was er wel een kandidaat die iets sterker was of beter paste bij de bedrijfscultuur dan jij. Dat wil zeker niet zeggen dat jij niet goed genoeg bent. Vertrouw erop dat jouw kans komt, ook al moet je er even geduld voor oefenen. 80 procent van de sollicitanten jonger dan 45 vindt binnen het jaar een nieuwe job. Bij 45-plussers is dit 76 procent.”

Sandra: “Ook aan het belang van een exitgesprek bij de vorige werkgever gaan velen voorbij. Zo’n goed gedragen gesprek helpt echter bij de verwerking van een ontslag. En het is gebleken dat het eveneens de heropstart in een nieuwe baan bespoedigt.”

Wim: “De beste start neem je als je de voorgaande periode mooi hebt kunnen afronden. Zeg je huidige werk dus op de best mogelijke manier gedag. Eenmaal bruggen verbrand zijn, kan je immers moeilijk terug, en in tijden van LinkedIn en co wil je dat absoluut vermijden. Sommigen schrijven een kaartje ter afscheid, anderen geven een drink. Of nemen zelfs bewust afscheid van, jawel je leest het goed, het op of af rijden van de bedrijfsparking!”

Vijf cruciale tips bij het vinden van een nieuwe job 1. Geef jezelf tijd om het ontslag te verwerken

“Start niet te vroeg met opnieuw solliciteren. Het is vaak heel intensief, en vraagt veel energie én mensenkennis. Je moet sterk in je schoenen staan en is dit nog niet het geval, loop je het risico je kansen te verspelen. Probeer dus eerst je ontslag een plaats te geven, zodat ook je motieven weer duidelijk worden.” 2. Bespreek je doelstellingen met je coach

“Een (outplacement)coach helpt je het ontslag te kaderen en begeleidt je bij de zoektocht naar een geschikte nieuwe baan. Hij/zij biedt advies op maat, geeft concrete tips en oefeningen die de zelfreflectie stimuleren. In vele gevallen is outplacement een groeitraject. De coach reikt handvaten aan die de professionele en/of persoonlijke groei bevorderen.” 3. Stel een plan van aanpak op

“Ook hierin kan je ondersteuning krijgen van een loopbaancoach. Je vertrekt vanuit je werkervaring in het verleden, spitst je dan toe op de toekomst en verwerkt je doelen in een concreet actieplan.” 4. Neem doelbewuste keuzes richting een nieuwe baan

“Het cliché van de passieve werknemer die zijn hele leven voor dezelfde onderneming werkt en braaf een eventuele promotie afwacht is voorbijgestreefd. Werknemers nemen vandaag hun carrière zelf in handen, en werkgevers verwachten niet anders van je.” 5. Sta open voor nieuwe kansen

“Vind je niet meteen een job binnen je vertrouwde vaarwater, kijk dan zeker ook verder. Je bent nooit te oud om je te heroriënteren. Levenslang leren is tegenwoordig de norm.”

