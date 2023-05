Verpleegkundige Cyntzia (32) over haar job: “Ik kan maar één nadeel opsommen”

JobatDe job van verpleegkundige prijkt al een tijdje helemaal bovenaan de VDAB-lijst van knelpuntberoepen. Onbegrijpelijk, vindt Cyntzia Delcourt (32) uit Zele. Deze jonge mama werkt al tien jaar als verpleegkundige in het UZ Gent. “Ik kan eigenlijk maar één nadeel opsommen, en tegelijk kan dat net als voordeel werken”, vertelt ze in een gesprek met Jobat.be .

Een kinderwens die realiteit werd

“Eigenlijk droom ik al van kleins af aan van deze job. Toen ik als kleutertje naar het ziekenhuis ging, keek ik enorm op naar verpleegkundigen. In mijn ogen waren dat de slimste mensen ter wereld. Zo is dat verder gegroeid en die interesse is nooit meer verdwenen. Ik wou deze job hoe dan ook doen. Meteen na mijn opleiding en stage ben ik hier aan de slag kunnen gaan”, zegt Cyntzia, die op de afdeling longziekten van het UZ Gent werkt.



Veel dankbaarheid en ... chocolade

“De job van verpleegkundige is uiteindelijk ook geworden wat ik ervan verwacht had, al is het soms misschien wat zwaarder dan ik als kleutertje dacht”, glimlacht de Oost-Vlaamse. “Maar ik zou het voor niets anders willen inwisselen."

“De mooiste aspecten van onze job zijn dat we geweldig in team kunnen werken en veel sociale contacten hebben: zowel met collega’s, dokters als patiënten. Wij ervaren heel veel dankbaarheid en appreciatie. Wanneer patiënten naar huis mogen, krijgen we regelmatig een kaartje of attentie. Vaak gaat het om chocolade. (lacht) Dat is heel leuk."

“Er zijn ook zeer veel leerkansen. Als verpleegkundige kun je je continu bijscholen en doe je doorheen de jaren heel veel kennis op. Dat geldt voor onze eigen job als verpleegkundige maar ook multidisciplinair. Bij vergaderingen leer je ook uit andere jobs in de sector.”

Eén nadeel, of toch niet?

Elke baan heeft wel iets van keerzijdes en dat geldt dan ook voor een job als verpleegkundige. “Voor mij persoonlijk is het grootste nadeel, en tegelijk ook het enige wat ik kan bedenken, het weekendwerk. Dat valt vaak het moeilijkst te organiseren met je gezin. Een voltijds verpleegkundige werkt hier een weekend op twee."

“Maar ik kan dat meteen linken aan een voordeel: op die manier ben je tijdens de week wat thuis. Zo kun je rustmomenten voor jezelf inplannen en bijvoorbeeld je boodschappen doen wanneer er weinig volk in de winkel is. Dit is ook een fysieke job, maar tegenwoordig zijn er veel hulpmiddelen ter beschikking én er is veel bijscholing om de juiste technieken te gebruiken.”

Het loon van een verpleegkundige

Als jonge mama van twee werkt Cyntzia deeltijds, aan zestig procent. “Zo valt er voor mij een weekend per maand weg en kan ik mijn gezinssituatie beter regelen. Deeltijds werken is gangbaar en altijd bespreekbaar in onze sector. Tegelijk spring ik ook bij wanneer daar nood aan is. Er heerst een hele goede sfeer in ons team en we wisselen onderling vaak van shift."



“En het loon? Dat is gestegen de voorbije jaren en ik ben tevreden. Waarom onze job dan nog hét knelpuntberoep is? Geen idee. Er haken wel wat jonge mensen af na hun studies verpleegkunde. Vaak heeft dat met gezinssituaties te maken. Het kan fysiek en soms ook mentaal wel wat zwaar zijn, maar we worden daar wel heel goed bij begeleid. Voor mij blijft dit de mooiste job ter wereld.”

Er staan bij dit schrijven, via de zoekfunctie van Jobat.be, zo’n 2.000 jobs open binnen de sector gezondheidszorg & beauty. Het overgrote deel, zo’n 1.200, zijn vacatures voor een job als verpleegkundige of assistent. Daarnaast worden er ook steeds hoofdverpleegkundigen en adjunct-hoofdverpleegkundigen gezocht. Zorgkundigen en verzorgenden zijn ook trouwe klanten onder de felbegeerde profielen. Zorgkundigen zijn opgeleid om een aantal extra verpleegkundig ondersteunende taken uit te voeren. Zij worden ingezet in ziekenhuizen, rust- en verzorgingsinstellingen of bij thuisverpleegkundigen, onder toezicht van een verpleegkundige. De sector is ook vaak op zoek naar logistieke en administratieve medewerkers, zoals mensen voor het medisch secretariaat. Om de zorgjobs aantrekkelijker te maken, werden de barema’s in de sector enkele jaren geleden hervormd. Wie vandaag in de zorgsector start, valt automatisch onder het IFIC-classificatiesysteem. De meeste verpleegkundigen in ziekenhuizen en woonzorgcentra vallen onder de categorieën 14 (14a voor regulier verpleegkundigen met een HBO5-opleiding, 14b voor zij met een bacheloropleiding) en 15 - onder meer verpleegkundigen met een specialisatie. Hoe dan ook zit je qua werkzekerheid gebeiteld in de zorg: onder meer door de vergrijzing zal de nood aan goede zorg almaar groter worden.

