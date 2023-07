Vermogensbeheerders helpen je erfenis plannen in 5 stappen: “Dankzij deze verzekering moeten je nabestaanden geen erfbelasting betalen”

Zoveel verdien ik “Ik keer mezelf 3.500 euro netto uit, maar de kosten blijven snel aantikken”: Liv (49) werkt als (online) mentor voor vrouwen

In haar privéleven zat het Liv Van Weddingen niet altijd mee. Maar dat ze sterker dan ooit uit haar twee echtscheidingen is gekomen, is een understatement. Terwijl ze vroeger cliënten één-op-één begeleidde als therapeut, ontpopte ze zich vier jaar geleden tot onderneemster en bouwde ze een bloeiend bedrijf uit rond persoonlijke groei, waarbij ze zich vooral richt op vrouwen. “Er is geen reden waarom mensen helpen en geld verdienen niet zou kunnen samengaan.”