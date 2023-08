Vermijd een financiële aderlating bij brand- of waterschade: zo schat je de waarde van je spullen correct

IndependerLaten we met de deur in huis vallen: je kunt je huurdersverzekering - ook wel brandverzekering - best uitbreiden met een inboedelverzekering. Zo zijn al je losstaande spullen gedekt als er iets misgaat. Maar hoe bepaal je exact het bedrag dat verzekerd moet worden? En wat is dan exact wel of niet gedekt? Independer.be adviseert.

Wat is (niet) inbegrepen in een inboedelverzekering?

De inboedelverzekering is een uitbreiding van je polis ‘huurdersaansprakelijkheid’, de zogenaamde brandverzekering. Ze dekt niet de schade aan het gebouw waarin je woont, maar wel aan wat erin zit: je inboedel of losse spullen dus.

Het gaat dan om zaken die je kan meenemen, dus niet je keuken of bad, die integraal deel uitmaken van de woning. Tot de inboedel behoren bijvoorbeeld wel je bed, je tv-toestel, je computer en alle andere elektrische apparaten, al je meubels, je kleding en zelfs je voertuig.



Wanneer kun je er beroep op doen?

De verzekering dekt je inboedel in geval van schade, door o.a. brand, storm, hagel, water en natuurrampen zoals een aardbeving of een overstroming. Een inboedelverzekering is niet wettelijk verplicht voor huurders, in tegenstelling tot een verzekering tegen schade aan het gebouw.

Maar toch kun je er beter ééntje hebben, want bij schade door brand of water lopen de kosten al snel op. Zo kan een lek aan het dak niet alleen je plafond ruïneren, maar eveneens de kleerkast met inhoud die eronder staat. Daarom is het ook belangrijk dat je niet ‘onderverzekerd’ bent. Het komt er daarom op aan de reële waarde van je inboedel zo goed mogelijk in te schatten.

Hoe schat je de waarde van je inboedel correct in?

De meeste verzekeraars vragen om zelf de waarde van je inboedel te schatten. Op basis daarvan wordt de verzekerde waarde bepaald, en dus de premie voor je verzekering. Maar hoe doe je dat? Een algemeen bedrag per vierkante meter bestaat er niet, vermits iedereen andere spullen heeft. Misschien heb je een aantal dure voorwerpen in huis, zoals juwelen of een prijzig home entertainmentsysteem?

Om precies de verzekerde waarde van je spullen te bepalen, maak je best een lijst van alle spullen die je in huis hebt. Alleen zo krijg je een concreet beeld van wat je bezit. Zeker dure bezittingen (designkledij, dure racefiets, een kunstwerk,…) mogen niet ontbreken op je lijstje.

Lijst niet alleen de zaken op die je zelf hebt gekocht, maar ook dingen die je gekregen hebt. Maak dan een schatting van wat het je zou kosten als je al die spullen op dit moment nieuw zou moeten aankopen. De som van al die aankoopprijzen is de te verzekeren waarde van je inboedel.



Van een dure postzegelverzameling tot een exclusief kunstwerk of een uniek oud boek: vallen collecties onder de gewone brandverzekering?

Baseer je niet enkel op facturen

Als je je enkel baseert op de aankoopfacturen, riskeer je onderverzekerd te zijn. De spullen die je gekregen of geërfd hebt, tel je dan immers niet mee. Ook juwelen of kunstwerken die je hebt gekregen, moeten zeker in je inboedel worden opgenomen. Voor de waardebepaling daarvan moet je mogelijks wel een specialist aanspreken.

Wat vergoedt de inboedelverzekering?

Dat hangt af van de categorie waaronder een bepaald goed valt. Zo vergoeden veel verzekeringsmaatschappijen kledingstukken volgens de werkelijke waarde, dus de nieuwwaarde verminderd met de slijtage. Voor een auto krijg je meestal de verkoopwaarde, dus het bedrag bij verkoop vóór het schadegeval. Voor andere spullen gaat het om de nieuwwaarde, dus de huidige aankoopprijs.

Voldoende en regelmatig vergelijken is de boodschap: leg via Independer.be huurdersverzekeringen - inclusief dekkingen voor je inboedel - van verschillende aanbieders naast elkaar.



