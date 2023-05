Vermenigvuldig je vakantiegeld: onze tips voor sparen en beleggen op korte en lange termijn

Beginnen doen we met een paar zéér belangrijke vragen. Zo weet je meteen of je eerder kan gaan voor spaar- of voor beleggingsmogelijkheden. We gaan - voor alle rekengemak - uit van een bedrag van 1.000 euro als beschikbaar vakantiegeld.

1. Heb je genoeg buffer voor onverwachte uitgaven?

“Indien niet, dan plaats je je vakantiegeld beter gewoon op een spaarboekje”, aldus Christel Buijsen. “Bij onverwachte, grote kosten heb je dan onmiddellijk toegang tot je spaargeld. Beschik je wel over genoeg financiële buffer? Dan kan je andere pistes bewandelen om je vakantiegeld te laten groeien. Lees: meer of minder risicovol beleggen.”



2. Hoelang kan je je geld missen?

“De zaak is namelijk: wanneer je een hoger rendement voor je geld zoekt, moet je voor de lange termijn gaan. Zo kan je eventuele tijdelijke verliezen compenseren. Concreet: je moet dus voldoende lang beleggen. De beurs beweegt nu eenmaal op en neer en ook sterke dalingen van 20% of meer komen geregeld voor.”

Kan je je geld maar een beperkt aantal jaar missen, tot 5 à 8 jaar? Dan zal het verschil in eindkapitaal niet groot genoeg zijn om veel risico te nemen en ga je beter voor beleggingen waarmee je zeker je kapitaal terugkrijgt en eventueel zelfs een gewaarborgd rendement geniet. Heb je meer tijd? Dan kan je risicovoller beleggen en behaal je op langere termijn mogelijk een hoger rendement.”



3. Heb je niet veel tijd en neem je weinig risico?

“In dat geval beleg je het best in tak21- en tak26-producten. Het rendement van tak26-producten ligt intussen weer een stuk hoger dan de voorbije jaren, zelfs tot bruto 2% en meer. Bovendien betaal je geen verzekeringstaksen. En evenmin instap-, uitstap- en beheerkosten, als je de juiste producten kiest."

“Het rendement bij tak26-producten is vaak vooraf al gekend en je kan altijd uitstappen als er zich andere opportuniteiten voordoen. Kijk bij een vervroegde opname wel na of er kosten aan verbonden zijn. Bij je uitstap betaal je sowieso 30% roerende voorheffing. Alles samen maakt dat tak26 tot een goed alternatief voor de spaarrekening.

Ook binnen tak21 vind je vandaag weer een uitgebreid aanbod van al dan niet nieuwe producten met gewaarborgd rendement. Een rendement dat opnieuw kan oplopen tot bruto 2%, mét kans op winstdeelname. Wacht je minstens acht jaar om uit te stappen, dan betaal je geen roerende voorheffing. Let wel op wanneer je na minder dan acht jaar uitstapt. Dan betaal je 30% roerende voorheffing op een fictief rendement van 4,75%. Maar door een overlijdensdekking af te sluiten, vermijd je alsnog de roerende voorheffing bij een vervroegde uitstap.

Daarnaast rekenen verzekeringsmaatschappijen een boete aan als je vervroegd uitstapt, die zeer hoog kan oplopen. Bij sommige tak21-producten schrappen ze de boete en de uitstapkosten soms, maar dan enkel in bepaalde omstandigheden. Wanneer je bijvoorbeeld vervroegd uitstapt omdat je zonder werk bent gevallen, of om een woning te kunnen kopen … Informeer je hierover goed vooraf en ga niet alleen voor de hoogste rendementen.”



Wat als je jaarlijks 1.000 euro belegt met 2% nettorendement?

4. Heb je genoeg tijd en wil je risico’s nemen?

“Dan ga je voor aandelen. Die houden meer risico’s in, maar die vlak je af door gespreid in te stappen. Beleg maand na maand 100 euro, in plaats van eenmaal per jaar 1.000 euro. Volg daarbij een beleggingsplan, waarmee je bij het begin van de maand stort. En hou dat dan vol, zelfs als de beurs daalt. Zo koop je tegen hogere en lagere koersen in, waardoor je je risico verder spreidt.

Spreiden doe je natuurlijk ook door niet één aandeel, maar een aandelenfonds of ETF te kopen. Vaak kan je verschillende fondsen combineren. Wil je daarbij volledige ontzorging, kies dan voor een fonds van fondsen beheerd door een vermogensbeheerder.”

Je kan ook kiezen voor een tak23-beleggingsverzekering. Een tak23 is een beleggingsproduct dat onder andere belegt in obligaties, aandelen en vastgoed. Er is geen gegarandeerd rendement, waardoor je meer risico neemt, maar tegelijk ook geen roerende voorheffing verschuldigd bent.



Wat als je jaarlijks 1.000 euro belegt met 6% nettorendement?

