Verloren bagage, panne met je huurauto of vroeger moeten terugkeren: deze verzekeringen beschermen je tegen pech op reis

Spaargids.beBen je verzekerd als je straks op reis vertrekt? Reisverzekeringen zijn er in overvloed en in veel verschillende verschijningsvormen. Misschien heb je er al wel één zonder het te weten. Spaargids.be helpt je achterhalen welke verzekering je als gegoten zit voor de komende vakantieperiode.

Een reisverzekering sluit je af voor een korte of langdurige periode. Kwestie van zonder stress op reis te vertrekken. Ze kent verschillende vormen, zoals een reisbijstandsverzekering, een annulatieverzekering en een bagageverzekering.

Personen in problemen

Een reisbijstandsverzekering biedt bijstand als jij of een gezinslid op reis in de problemen komt, bijvoorbeeld door een ongeval of een plotse ziekte. Zulke onverwachte omstandigheden brengen soms torenhoge kosten met zich mee. Met een reisbijstandsverzekering ben je gedekt voor risico’s van ziekte, ongeval en/of overlijden. Ook inwonenden zijn gedekt als je kiest voor een gezinspolis.

Al bieden ze zo goed als altijd dezelfde dekkingen aan, het bedrag dat reisbijstandsverzekeringen vergoeden, kan flink verschillen. De voorwaarden van de verschillende verzekeraars vergelijken, zal je veel wijzer maken. De bijstandsverzekering is vooral interessant wanneer je buiten Europa reist. In Europa ben je via je ziekenfonds verzekerd voor bijstand aan personen. Je maakt ook hier best vooraf je huiswerk door na te gaan welke dekkingen er voor welke gebieden gelden.

Voertuig- en mobiliteitsproblemen

Behalve fysieke bijstand, omvat de reisbijstandsverzekering ook pechverhelping. De dekking kan bestaan in de vorm van takelkosten, veilig repatriëren van het defecte voertuig en recht op een vervangwagen. Pechverhelping zit echter niet altijd in de standaard reisbijstandsverzekering. Soms is het een optionele waarborg. Ook hier: door de waarborgen van de verschillende verzekeraars te vergelijken, kom je niet voor verrassingen te staan.

Reis annuleren

Valt je geboekte reis door pech of onvoorziene omstandigheden deels of helemaal in het water? Tegen zo’n financieel verlies beschermt een annulatieverzekering.

Verlies bagage

Enkele weken op reis vertrekken zonder bagage is uitgesloten. Maar wat als die onbewust verloren of onvrijwillig beschadigd raakt? Daarvoor is de bagageverzekering in het leven geroepen. Die laat je toe om mogelijke financiële verliezen door verlies of beschadiging op te vangen.

Tijdelijke of jaarlijkse verzekering

Op basis van bovenstaande puntjes en in functie van waar je veel of minder belang aan hecht, kies je de reisbijstandsverzekering en opties op jouw maat. Daarnaast beslis je ook welk soort reisverzekering voor jou de meest geschikte is: een tijdelijke of een jaarlijkse. Wens je je te verzekeren voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor die ene keer in het jaar dat je naar buitenland trekt, dan is een tijdelijke reisverzekering een optie. Maar ga je doorheen het jaar verschillende keren op reis, is een jaarlijkse reisverzekering misschien meer aangewezen. Opnieuw: vergelijk vooraf. Leg de waarborgen naast elkaar. Bij een jaarlijkse reisverzekering zijn die vaak iets uitgebreider dan bij een tijdelijke reisverzekering. Trek je er meermaals per jaar op uit, dan is een jaarlijkse reisverzekering meestal ook goedkoper dan het afsluiten van verschillende tijdelijke.

Kredietkaart

Misschien dekt een reisbijstandsverzekering al (deels) de risico’s zonder dat je het beseft. Want ook kredietkaarten bieden reisbijstand aan. De reikwijdte van die tussenkomsten hangt sterk af van het type kredietkaart waar je gebruik van maakt. Kredietkaarten met ‘gold’, ‘platinum’ of ‘premium’ in hun naam bieden doorgaans vrij uitgebreide dekkingen, die een bijkomende reisverzekering mogelijk overbodig maken. Het is ook hier raadzaam om vooraf de voorwaarden goed uit te pluizen.

Verschillende aanbieders

Afhankelijk van wat je nodig hebt, van de risico’s die al gedekt zijn door een andere verzekering, de voorwaarden, de dekkingsgraad en de prijs, kan je je vervolgens wenden tot een reisbureau, bankverzekeraar of verzekeringsmaatschappij om een reisverzekering af te sluiten.

