Verlaagd btw-tarief én hogere premies: hoeveel kost een warmtepomp vandaag? En kan je ervoor lenen?

Warmtepompen gebruiken - afhankelijk van het type - warmte uit de grond of de lucht om een woning te verwarmen. Om zo’n warmtepomp te laten draaien, is elektriciteit nodig. Een combinatie met zonnepanelen is daarom het meest efficiënt. Net zoals een goed geïsoleerde woning en een systeem voor lage temperatuurafgifte zoals vloer- of wandverwarming zorgen voor een optimaal rendement. Houd dus altijd rekening met eventuele extra kosten bovenop de investering van de warmtepomp.

Verhoogde premies

De Vlaamse Regering verdubbelt nu de premies voor de aanschaf van verschillende types warmtepompen. Dat maakt de aankoop van een warmtepomp interessanter. Wie een hybride warmtepomp koopt, kan een premie krijgen tot 2.000 euro. Voor lucht-waterwarmtepompen stijgt het maximumbedrag tot 3.000 euro. De basispremie voor een geothermische warmtepomp blijft 4.000 euro. Voor een lucht-luchtwarmtepomp is dat 300 euro. Voor beschermde afnemers liggen de premies nog een stukje hoger. Let wel: aan de premies zijn voorwaarden verbonden.

Aankoopprijs

De investering die nodig is, hangt af van het type warmtepomp. Geothermische warmtepompen, die hun energie uit de bodem halen, hebben het hoogste rendement. Alleen zijn er daarvoor boringen nodig in de tuin en is dat niet op alle locaties mogelijk. Ze zijn bovendien het duurste in aankoop. De investering bedraagt minstens 12.000 euro en kan afhankelijk van het vermogen nog fiks oplopen. Daar tegenover staat dus wel de hoogste premie van 4.000 euro.

Een lucht-waterwarmtepomp haalt energie uit de buitenlucht. Het rendement ligt lager dan bij een geothermische warmtepomp, maar de investering is kleiner én de werken zijn minder ingrijpend. Gemiddeld reken je hier op een investering tussen 7.000 à 10.000 euro. De premie bedraagt maximaal 3.000 euro, een verdubbeling tegenover vroeger.

Een hybride warmtepomp combineert een gascondensatieketel met een lucht-waterwarmtepomp. Reken hier op een investering vanaf 10.000 euro. Ook hier verhoogt Vlaanderen de premie. Die bedraagt maximaal 2.000 euro.

Een lucht-luchtwarmtepomp haalt eveneens energie uit de buitenlucht, maar in plaats van vloerverwarming of extra grote radiatoren, gebeurt de warmteafgifte rechtstreeks via convectoren. Gemiddeld schommelt de investering tussen de 6.000 à 10.000 euro voor een multi-splitsysteem met één buitenunit en vier binnenunits. Hier is dus veel afhankelijk van het aantal benodigde units. Hoe minder binnenunits, hoe lager de prijs. De premie van maximaal 300 euro is het laagst van alle systemen.

Let wel: de genoemde richtprijzen zijn exclusief btw.

Groene lening

Wie bereid is om te investeren maar de kosten wil spreiden, kan een beroep doen op een groene lening. Voor een lening van 10.000 euro met een termijn van 36 maanden, starten de leningen aan een jaarlijks kostenpercentage van 1,25%. Dat blijkt uit de vergelijker van Spaargids.be. In dat geval betaal je maandelijks 283,13 euro af en betaal je een totale interest van 192,68 euro. Aangezien de voorwaarden zoals de looptijd en het minimum- en maximumbedrag verschillen, doe je er goed aan van de energieleningen onderling te vergelijken. Bekijk hier het overzicht van energieleningen.

Terugverdientijd

In theorie is er een formule om de terugverdientijd van een warmtepomp te berekenen: (aanschaf inclusief installatie - subsidie) / gemiddelde besparing = terugverdientijd. In de praktijk is de terugverdientijd maar moeilijk te berekenen. En dan vooral de gemiddelde besparing. Dat komt door de vele variabelen. Wat zijn de energieprijzen? Welk contract heb je? Beschik je over zonnepanelen? Hoeveel zijn het er? Wat is de warmtebehoefte? Hoe groot is de woning? Een individuele berekening is dus de enige optie om de terugverdientijd te berekenen. Voor een gemiddeld gezin komt de besparing – met de energieprijzen van januari – neer op zo’n 1.000 euro per jaar: namelijk het verschil tussen de oude gasfactuur en de elektriciteitsfactuur voor het verbruik van de warmtepomp.

Gemiddeld gezien start de terugverdientijd vanaf 7 jaar, maar ook dat verschilt dus sterk van situatie tot situatie. Wat wel vaststaat: door de hogere premies en de steeds hogere gasprijzen, loopt de terugverdientijd automatisch terug.

