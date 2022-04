Verlaag je energiefactuur en je uitstoot: deze duurzame investeringen betalen zich snel terug

De stijgende energieprijzen: we breken er allemaal ons hoofd over. Toch kunnen we deze crisis ook ombuigen tot een duurzame revolutie. Dat is niet alleen goed voor de planeet, ook onze portemonnee vaart er wel bij. Want nu de gasprijzen ongezien hoge toppen scheren, wordt kiezen voor hernieuwbare energie steeds interessanter.

De thermostaat een graadje lager zetten of kouder douchen: het zijn snelle oplossingen om minder te moeten betalen, maar op lange termijn is er meer nodig. Investeren in een duurzame transitie, da’s de boodschap.

Isolatie en zonnepanelen

De eerste (en belangrijkste) manier om je energiefactuur te drukken is door je huis te isoleren. In een slecht geïsoleerde woning gooi je je geld – letterlijk – door ramen en deuren naar buiten. Een extra laag isolatie op je muren, vloer en dak houden de warmte binnen waardoor je minder moet stoken. Om isolatie toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen, voorziet de Vlaamse overheid ook mooie premies. Nog een reden om de stap te wagen, dus.

Eens je woning geïsoleerd is, kan je investeren in het opwekken van je eigen energie. “Je zou wel gek zijn om nu geen zonnepanelen op je dak te leggen”, vertelt Mark Van Hamme van Eneco. “Waar je je zonnepanelen tot en met vorig jaar terugverdiende in acht à tien jaar, doe je je dat nu in amper vier jaar. Dat komt door de hoge energieprijzen en het verhoogde injectietarief.” Dat is niet altijd even duidelijk: uit onderzoek van Eneco blijkt dat bijna de helft van de Vlamingen denkt dat die zich pas na tien jaar terugbetalen. Daarnaast kan je ook voor het leggen van zonnepanelen rekenen op een eenmalige investeringspremie van de Vlaamse overheid.

Elektrisch verwarmen

Wie zonnepanelen heeft, is ook gebaat bij het plaatsen van een warmtepomp. Zo’n pomp filtert de warmte uit de lucht of het (grond)water en gebruikt die om je huis op een efficiënte manier elektrisch te verwarmen. Dat is veel efficiënter en duurzamer dan verwarmen met een traditionele gasboiler. Zeker als je zonnepanelen meer energie produceren dan je daadwerkelijk verbruikt. Toch heeft amper één op de tien bevraagden hier al in geïnvesteerd, zo blijkt uit onderzoek van Eneco.

Een laatste nuttige investering is het plaatsen van een thuisbatterij. Die slaat je ongebruikte zonne-energie op waardoor je ook na zonsondergang kan genieten van gratis energie. “Daarnaast kan ook je elektrische wagen in opslagcapaciteit voorzien”, vult Van Hamme aan. “Als je hem overdag aansluit op een slim laadpunt in je garage, kan alle overtollige zonne-energie naar je wagen vloeien. Zo gaat er niets verloren.”

Slim netwerk van de toekomst

Energieleverancier Eneco gelooft dat we in de toekomst op een andere manier met energie zullen omgaan. Zij verwachten een toekomst van slim verbruik: groen, op het juiste tijdstip en efficiënt energie consumeren. “Wij willen een energieregisseur worden voor onze klanten”, vertelt Van Hamme. “We willen hen een slim energienetwerk aanbieden dat hen helpt besparen en verduurzamen. Het moet een automatisme worden om vooral energie te verbruiken wanneer je zonnepanelen renderen. Je kleren wassen doe je bijvoorbeeld beter overdag. Daarnaast moeten we ook gelijkmatiger consumeren om pieken te vermijden. Wie zijn grootverbruikers op verschillende momenten van de dag laat draaien, zal daar in de toekomst voor beloond worden.”

Met de digitale meter is zo’n slim en persoonlijk energienet dichterbij dan ooit. Met de data van je meter kan Eneco binnenkort een energieplan op maat voor je opstellen en je aansporen om je verbruik bij te sturen waar nodig. Jij kiest nog steeds hoe en wanneer je energie verbruikt, maar je energieleverancier zal je bijstaan met goede raad op maat. “Het netwerk van morgen is slim, zelfsturend en aangepast aan de noden van jouw verbruik. Dat zal ons allemaal helpen efficiënter en goedkoper te verbruiken”, besluit Van Hamme.

