Verkoop van motoren daalt: hoe komt dat?

Het aantal ingeschreven motorfietsen en scooters nam afgelopen maanden een flinke duik. In vergelijking met vorig jaar ging bijna een kwart van de occasieverkoop in rook op, terwijl ook de verkoop van nieuwe tweewielers met bijna tien procent achteruit bolde. Voor de maand april daalde dat zelfs tot -20 procent. Lange levertijden en gestegen prijzen zijn de voor de hand liggende boosdoeners, maar dat is niet alles. Onze motorexpert geeft uitleg.

Het voorjaar is traditioneel gezien een glansperiode voor de verkoop van motorfietsen en scooters. Gemotoriseerde tweewielers blijven een populaire vrijetijdsbesteding, al eisen ze de laatste jaren ook hun plek op in de modal shift. Steeds meer mensen laten de auto staan om files, parkeerstress en -geld te ontwijken op hun motorfiets. Waar de markt voor auto’s al aan het begin van de coronacrisis een mokerslag te verwerken kreeg door onder meer keuzeproblemen bij de consumenten, hield de markt voor tweewielers zich net sterk met een gestage groei van om en bij de vijf procent op jaarbasis. En dat zowel bij nieuwe als occasiemotoren.

Verminderd consumentenvertrouwen

Via cijfermateriaal van mobiliteitsfederaties Traxio en Febiac leren we dat die trend voor 2022 gebroken is met bijna tien procent minder ingeschreven nieuwe tweewielers. Wanneer we enkele motordealers contacteren, blijkt dat er nu nog steeds achterstallige motoren van 2021 uitgeleverd worden, maar dat de vraag ook flink minderde. “Het consumentenvertrouwen kreeg klappen langs alle kanten. Hoge benzineprijzen, de oorlog in Oekraïne, de gestegen prijzen van zowel nieuwe als occasiemotoren… de markt wordt langs alle kanten onder vuur genomen.”

Wat betreft de nieuwe motoren is het duidelijk dat vooral de vrijetijdsrijders hun portefeuille in de gaten houden. Er wordt minder gereden dan voor de coronacrisis en ook de vervanging van de huidige motorfiets wordt vaak uitgesteld. In april kleurde de markt rood met 20,3 procent verlies tot slechts 2.586 stuks, en over het hele jaar werden er intussen bijna duizend motoren minder verkocht dan in 2021, oftewel een verlies van 9,2 procent. De hausse die volgde op de coronalockdowns en verplichte sluitingen voor motorverdelers is daarmee helemaal vergeten.

Nederlandse koopjesjagers

Op de tweedehandsmarkt zien we een gelijkaardig verhaal, al zijn de prijsstijgingen vaak nog groter. Particulieren die hun tweewieler verkopen, durven vaak flink doorvragen vanwege het tekort aan motorfietsen en ze worden daarin tegemoet gekomen door een groot aantal Nederlandse kopers die graag over de grens shoppen. In Nederland liggen de prijzen van nieuwe motoren standaard hoger dankzij hun BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen), een luxetaks die ervoor zorgt dat vooral de duurdere modellen vaak duizenden euro’s meer kosten dan in België. Onze noorderburen houden de Belgische markt voor occasies dus met haviksogen in de gaten, zeker als het aankomt op de populaire zwaardere modellen.

Met bijna 22 procent van de occasieverkoop vertegenwoordigen de modellen met meer dan 1.000 cc het belangrijkste deel van de markt; bij de nieuwe motorfietsen ligt dat zelfs nog iets hoger op 23,6 procent. Ze worden hierin enkel voorafgegaan door de lichtste klasse, de 125 cc-motorfietsen, die zowel bij de nieuwe als occasiemotoren goed zijn voor een kwart van de markt. Het is geen geheim dat de 125 cc’s hierbij extra gestimuleerd worden door een eenvoudigere rijbewijsregeling via het autorijbewijs en dat ze in het algemeen ook goedkoper zijn in aanschaf en onderhoud dan zwaardere motoren. Waar we bij zwaardere motorfietsen een mix zien van vrijetijds- en professioneel gebruik, ligt de nadruk bij de 125 cc-tweewielers hoofdzakelijk op woon-werkverkeer. De populairste modellen in deze klasse zijn dan ook nagenoeg allemaal scooters die uitblinken qua praktisch gebruiksgemak.

Elektrische inhaalbeweging bij lichte tweewielers

Terwijl de zwaardere modellen flink inboeten onder invloed van leveringsproblemen, gestegen prijzen en een verhitte tweedehandsmarkt, is er voor de lichtere modellen ook nog concurrentie vanuit een compleet andere hoek. Het 125 cc-segment kende de afgelopen jaren een gestage groei, maar het 50 cc-segment barstte al voor de coronacrisis helemaal uit zijn voegen. Of beter gezegd: het elektrische equivalent voor een 50 cc-bromfiets, de elektrische fiets of speedpedelec.

Vooral die snelle elektrische fietsen sluiten qua inzetbaarheid vlot aan bij lichte motorfietsen en hier zien we een compleet andere marktbeweging. Fietsenwinkels kunnen niet genoeg speedpedelecs aanslepen met een gestegen verkoop van bijna 35 procent in april en 8,4 procent stijging ten opzichte van 2021. Het opvallende hierbij is dat niet enkel bedrijven overstag gaan, maar dat ook het aantal particuliere kopers steeg met 9,8 procent tot 52,3 procent van de totale markt.

In het totale mobiliteitsbeeld blijkt de fietswereld vooralsnog de enige die ten volle profiteert van de elektrificatie. Hoewel er intussen ook redelijk wat elektrische bromfietsen zonder trapondersteuning op de markt zijn, kunnen ze niet helemaal doorbreken, en bij motorfietsen en -scooters is het marktaandeel minder dan 0,5 procent en dus compleet verwaarloosbaar. Laadtijden, hoge prijzen en ook de andere rijbeleving zijn slechts enkele van de argumenten die de doorbraak van e-motoren tegenhouden.

Lees ook: