Verhuis je naar een serviceflat of woonzorgcentrum? Deze verzekeringen heb je nodig

Wie zijn of haar intrek neemt op een nieuw adres is verplicht de polissen van de brandverzekering en de familiale verzekering te wijzigen. De vraag is echter of je nog een brandpolis nodig hebt. Het antwoord kan per zorginstelling verschillend zijn. Daarom doe je er goed aan om dat vooraf te bespreken met de verantwoordelijken van het woonzorgcentrum. Het is mogelijk dat je een brandpolis moet hebben voor het gebouw, maar soms is dat helemaal niet nodig. Dat laatste is het geval als de zorginstelling gekozen heeft voor een globale polis voor alle kamers.



Serviceflat kopen

Voor wie ervoor gekozen heeft om zijn laatste levensjaren in een serviceflat door te brengen, is de situatie nog anders. Ben je eigenaar van de serviceflat, dan ben je automatisch verzekerd. Als mede-eigenaar val je dan onder de blokpolis. Dat is een verzekering voor het volledige gebouw die de syndicus beheert en die op naam staat van de mede-eigenaars van het gebouw. Het is belangrijk dat je een kopie vraagt van die blokpolis. Voor jezelf, maar ook voor je verzekeraar of makelaar.

Zodra je weet hoe de vork in de steel zit met de brandverzekering, neem je contact op met je verzekeraar of makelaar. Je maakt hem of haar duidelijk dat je je brandpolis wenst te herleiden tot het louter verzekeren van de ‘inhoud’. Als je dat wenst, kan je deze inboedelverzekering laten uitbreiden met de optionele waarborgen diefstal en rechtsbijstand. Meestal is het zo dat je het verzekerde kapitaal ‘inhoud’ zal mogen verminderen. Want wie van een huis naar een woonzorgcentrum of serviceflat verhuist, kan meestal niet al zijn of haar bezittingen meenemen.

Serviceflat huren

Word je huurder van een serviceflat, dan moet je wel nog verzekering betalen voor het gebouw. De reden is logisch: de verhuurder wenst zijn flat in dezelfde staat terug te krijgen als waarin je die hebt gekregen. Je laat je verzekeraar of makelaar in dit geval weten dat je verhuist naar een gehuurde serviceflat. Daarnaast bezorg je je verzekeraar of makelaar ook de indeling van de woonst.

Familiale verzekering

Het komt er ook op aan te achterhalen over welk soort polis voor de familiale verzekering het woonzorgcentrum beschikt. Betreft het een globale polis voor alle bewoners, dan hoef je er zelf geen meer af te sluiten. Is er geen globale polis, dan behoud je je eigen polis. Verwittig wel de verzekeraar of de makelaar dat je zal verhuizen. Had je geen familiale verzekering en is er geen globale polis in het woonzorgcentrum, dan is het aangeraden om er één te nemen. Want je zal leven in een omgeving met veel mensen, of toch meer dan thuis, waardoor de kans op ongelukken groter is.

Wie heeft gekozen voor een serviceflat, blijft zijn familiale verzekering behouden. Wel moet je dan je verzekeraar op de hoogte brengen van je verhuis en gewijzigd adres.

Contract tijdig aanpassen

Verzekeringspolissen laat je beter zo snel mogelijk aanpassen. Je kunt die contracten ook niet zomaar opzeggen. Daarom is het belangrijk dat je de zorginstelling een attest vraagt van de gemeenschappelijke brand- en familiale verzekering voor alle bewoners. In dat attest bevestigt de zorginstelling je nieuwe verzekeringssituatie en wanneer die van toepassing zal zijn. Op basis van dat attest kan je verzekeraar of makelaar je polis aanpassen of stopzetten.

