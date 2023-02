Vergoeding voor stroom van zonnepanelen tot vier keer lager op één jaar tijd: dit moet je weten over de injectietarieven

Wie over zonnepanelen en een digitale meter beschikt, sluit twee energiecontracten af: een verbruikscontract en een teruglevercontract. Via het teruglevercontract betaalt de energieleverancier een injectievergoeding voor de stroom die je op het net plaatst.



Recent zonnepanelen gelegd of plan je een installatie? Zo kies je jouw ideale energieleverancier.

Variabele en vaste injectievergoedingen

Net zoals dat het geval is voor de tarieven die je aan jouw energieleverancier betaalt, bestaan er contracten met een vast en een variabel injectietarief.

Bij een vast injectietarief blijft de vergoeding die je voor de stroom van jouw zonnepanelen ontvangt de volledige looptijd van het contract constant. In het geval van een variabel injectietarief, beweegt de terugleververgoeding op maand- of kwartaalbasis mee met de evoluties op de groothandelsbeurzen.



Variabele injectievergoedingen

De prijzen op de groothandelsbeurzen stegen het voorbije jaar naar ongekende hoogtes. Dat zorgde ervoor dat de factuur voor de consument voortdurend bleef oplopen. Daartegenover stond dat de vergoeding voor de stroom van jouw zonnepanelen aardig aandikte.

Bij een variabel contract liep die teruglevergoeding in september 2022 op tot 0,51 euro per kilowattuur. In januari 2023 viel die bijdrage terug tot 0,15 euro per kilowattuur. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse energieregulator VREG.



Vaste injectievergoedingen

Aangezien een variabel injectietarief een momentopname vormt op basis van de actuele indexwaarden, gelden de vaste injectietarieven als een betere waardemeter. Het vaste injectietarief van TotalEnergies bedroeg in februari 2022 0,19 euro per kilowattuur. Een jaar later is die teruglevergoeding geslonken tot 0,05 euro per kilowattuur of een daling met 74%.

Door die sterke daling ligt het verschil tussen wat je betaalt voor de stroom die je verbruikt en de vergoeding die je ontvangt voor jouw opgewekte stroom opnieuw hoger. Bovendien betaal je aan verbruikszijde uiteraard ook nog netkosten, heffingen en taksen.

Hoe kies je de beste injectievergoeding?

De meeste leveranciers stellen de injectievergoeding enkel ter beschikking van klanten die ook een contract voor afname van energie bij hen hebben afgesloten. Engie stelt de injectievergoeding ook open voor niet-klanten, op voorwaarde dat ze een vaste vergoeding betalen.

Het is dus niet zomaar mogelijk om het contract met de laagste verbruiksprijzen te combineren met het contract met het hoogste injectietarief.



Dankzij energievergelijkers, zoals de onderstaande van Mijnenergie.be, vind je de leverancier die de meest voordelige totaaloplossing voor jouw verbruik biedt.

