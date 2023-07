“Vergissing van de fiscus in uw voordeel”: wat nu?

Eerst en vooral: het zou wel eens kunnen dat het géén vergissing is. Zoals in het geval van Stefano die zijn zoon als persoon ten laste uitvinkte omdat hij dacht dat die door diens inkomsten niet meer als ten laste kon worden beschouwd. De fiscus bleek het echter bij het rechte eind te hebben en wees Stefano daar gelukkig op tijdens onze Belastingsmarathon. Het vinkje minder zou Stefano anders bijna 2.000 euro gekost hebben.



“Ik zou inderdaad aanraden om een vermeende vergissing in jouw voordeel niet te snel weg te vinken”, is dan ook de raad van fiscaal docent Koenraad Tranchet. Maar wat als het écht om een vergissing gaat? Wat gebeurt er als de fiscus nadien die vergissing opmerkt? Krijg je dan een boete? “Dat heb ik toch nog nooit meegemaakt en dat is ook erg onwaarschijnlijk. Voor dergelijke vergissingen - zeker als ze die zelf gemaakt hebben - zal de fiscale administratie geen boete opleggen. Wat wel kan gebeuren, is dat de fout rechtgezet wordt en het te weinig betaalde bedrag alsnog gevorderd wordt. Dat hou je dus best opzij.”