Vergissing? Na naamsverandering Facebook stijgt beurswaarde van dit bedrijf met 26%

Facebook kondigde zijn nieuwe naam ‘Meta’ aan met een blits evenement, maar het was een minder bekend industrieel materiaalbedrijf die zijn beurswaarde snel zag stijgen. De prijs voor een aandeel van het Canadese Meta Materials steeg met 26 procent. Dit kan niet anders beschreven worden dan een vergissing. De CEO van het Canadese bedrijf grapte reeds over de nieuwe naam van Facebook.

CEO Mark Zuckerberg kondigde donderdag aan dat zijn bedrijf voortaan Meta zal heten. De naam van de app of website zelf verandert niet, maar wel die van het moederbedrijf. De nieuwe naam ‘Meta’ zorgde niet voor een ongeziene stijging in de aandelen van Facebook, maar deed dat wel voor een minder bekend Canadees bedrijf. Meta Materials handelt in industriële producten en heeft als bedrijf niets te maken met Facebook of Zuckerberg. Toch werd hun aandeel per vergissing een stuk meer waard.

Lees ook Facebook verandert naam van moederbedrijf in Meta

Het Canadese bedrijf heeft een totale beurswaarde van 1,5 miljard. Dit is niet weinig, maar is slechts een peulenschil tegenover de meer dan 880 miljard van Facebook. De CEO van Meta Materials, George Palikaras, grapte reeds op Twitter over de nieuwe naam van Facebook. Hij heette Zuckerberg en co hartelijk welkom in hun Meta-universum.

Zoom

Vreemd genoeg is dit niet de eerste keer dat de aandelen van een bedrijf de hoogte in gaan door een vergissing. In april 2019 steeg het aandeel van het kleine Chinese bedrijf Zoom Technologies met 80 procent. Dit kwam omdat de razend populaire online videogesprek-app Zoom zijn intrede maakte op de beurs.

Een ander voorbeeld is het obscure kleine bedrijf Signal Advance, dat een stijging zag van 1.100 procent omdat Tesla-baas Elon Musk de communicatie-app Signal promootte als alternatief voor Messenger en WhatsApp. Het kleine bedrijf Signal Advance moest daarna de investeerders laten weten dat ze fout zaten en dat hun bedrijf er niet op uit is om winst te maken.

Het bedrijf Meta Materials heeft nog niet officieel gereageerd op het hele gebeuren. Daarnaast is het ook vrij onwaarschijnlijk dat de naamsverandering van Facebook een effect op lange termijn zal hebben voor de beurswaarde van de Canadezen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.