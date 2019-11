Verdwijnen woonbonus leidt tot fors meer hypothecaire kredieten: vorige maand 7,1 miljard geleend voor huizen ADN

06 november 2019

15u18

Bron: Belga 4 Geld De Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank heeft in de maand oktober een groei van 61 procent van het aantal nieuwe hypotheekleningen ten opzichte van oktober 2018 vastgesteld in België. In totaal werd in oktober voor 7,1 miljard euro geleend voor het aanschaffen van een woning. De uitzonderlijke groeicijfers zijn volgens de Nationale Bank grotendeels te verklaren door de afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen.

Alle consumenten- en hypothecaire kredieten die in ons land worden afgesloten voor privédoeleinden, moeten verplicht geregistreerd worden bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP). Volgens de Nationale Bank werden er in oktober in totaal 56.269 nieuwe hypothecaire leningen in België gemeld. Dat is een stijging van maar liefst 48 procent in vergelijking met september en een toename van 61 procent in vergelijking met oktober 2018.

Vooral in Vlaanderen

Terwijl er in alle gewesten van het land een groei valt op te merken voor de leningen, zag Vlaanderen een veel grotere stijging. In vergelijking met oktober 2018 was het aantal hypothecaire leningen met 80 procent gegroeid in Vlaanderen, tegenover 31 procent in Wallonië en 26 procent in Brussels Hoofdstedelijk Gewest.



Ook al vraagt de CKP niet specifiek naar de reden voor het afsluiten van een lening, ligt de verklaring volgens hen bij de nakende afschaffing van de fiscaal voordelige woonbonus in Vlaanderen. Die zou heel wat particulieren hebben aangezet om nog snel een vastgoed te verwerven.

Herfinancieringen

Anderzijds constateert de Nationale Bank ook een felle toename van het aantal herfinancieringen sinds mei van dit jaar als gevolg van de lage rentevoeten. Er werd zo maar liefst 120 procent meer heronderhandeld over leningen in de voorbije zes maanden, tegenover dezelfde periode van het jaar voordien.