Verdien je genoeg? Doe de test: dit is het gemiddelde in jouw sector en provincie

De Belg verdiende in 2022 gemiddeld 3.881 euro bruto per maand. Een stijging van 133 euro, want een jaar eerder lag dit gemiddelde nog op 3.748 euro. En toch daalt de tevredenheid wat betreft ons loonpakket. Dat blijkt uit het Salariskompas van Jobat.

Het gemiddelde brutoloon bedraagt in ons land 3.881 euro per maand. Als we naar de verschillende provincies kijken, merken we op dat West-Vlaanderen het laagste gemiddelde heeft, met 3.579 euro bruto. In Vlaams-Brabant maak je dan weer meer kans op een hoger loon. Daar is het gemiddelde bruto-maandloon 3.948 euro. Dat leert het jaarlijkse Salariskompas van Jobat, waaraan bijna 96.000 werknemers hun medewerking verleenden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Internet en laptop

Uit het onderzoek bleek ook dat er sinds 2020 een blijvende stijging is van het aantal extralegale voordelen, tot een gemiddelde van 6,55 voordelen per werknemer. Maaltijdcheques, eindejaarspremie, hospitalisatieverzekering en een dertiende maand zijn daarbij de meest toegekende. Ter vergelijking: in 2018 kreeg de werkende Belg gemiddeld 5,87 extralegale voordelen. In 2020 waren dat er 6,28 en in 2021 kwamen we uit op 6,38.

Vooral de tussenkomst van de werkgever voor een internetabonnement werd populairder, net als het ter beschikking stellen van een laptop. Deze extralegale voordelen blijken na corona een nieuwe standaard te zijn geworden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een diploma op zak hebben blijkt nog steeds een grote verschilmaker te zijn om een hoger loon te krijgen. Verdient een academische master gemiddeld 4.624 euro bruto, dan is dat bij een professionele bachelor 3.661 euro bruto en bij iemand zonder diploma hoger onderwijs 3.215 euro bruto.

Mannen verdienen nog steeds meer dan vrouwen, maar de geslachtsloonkloof daalt zeer licht: de lonen van vrouwen stegen de afgelopen vijf jaar iets forser dan die bij mannen. Een vrouw verdient intussen gemiddeld 3.477 euro (plus 16,9%), een man 4.096 euro (plus 16,4%).

De sectoren die het best betalen zijn ook dit jaar chemie & farma, energie & milieu en bank & verzekeringen. In horeca, media, marketing & communicatie en in de sectoren toerisme, sport & recreatie verdien je dan weer het minst. Hieronder een overzicht:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Iedereen tevreden?

32 procent geeft een score van 8, 9 of 10 met betrekking tot de tevredenheid over hun loonpakket. Dat is iets lager dan vorig jaar en 4 procent lager dan in 2020. De daling in tevredenheid is significant en opmerkelijk gezien de duidelijke stijging van het loonpakket.

Binnen de sectoren en functiecategorieën zijn er enkele evoluties te zien. Zo kennen vrije beroepen de grootste daling in tevredenheid over hun loonpakket (-5%). De afwezigheid van een loonsverhoging, in combinatie met stijgende consumptie- en energieprijzen, kan hiermee te maken hebben.

Sectoren die een automatische indexering genieten, kennen vaker een stijging in tevredenheid (zoals de gezondheids- en non-profitsector). De tevredenheid over het loonpakket in de land- en tuinbouwsector daalt aanzienlijk (-8%). De druk op de kosten binnen deze sector in 2022 speelt hier een rol.

Opgelet: het bovenstaande onderzoek dateert van vorig jaar en houdt dus nog geen rekening met de loonindexeringen die begin 2023 plaatsvonden.

De volledige resultaten van het Salariskompas 2022 kan je bekijken op zaterdag 20 mei in Jobat en nu ook via Jobat.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees meer: