Verdict gevallen in zaak van 1,9 miljard: “Coucke en co moeten farmareus Perrigo 266 miljoen euro”

Marc Coucke en het financieel consortium rond Waterland moeten samen een schadevergoeding van 266 miljoen euro betalen aan het Amerikaanse Perrigo. Dat vernam De Tijd. Het gevraagde bedrag is een peulschil in vergelijking met de 1,9 miljard euro die de Amerikanen van Coucke en co hadden geëist.

VIDEO. Waarover gaat het conflict?

Het conflict draaide rond de verkoop van Omega Pharma, het farmaceutisch bedrijf waarvan Marc Coucke een van de oprichters is. De Amerikaanse firma Perrigo betaalde 3,8 miljard euro om het in te lijven. Binnen het wereldje was iedereen het er toen al over eens dat dit een héél hoog bedrag was. De ramingen van wat Omega Pharma op dat moment waard was, lagen een stuk lager.

Beschuldigd van fraude

Perrigo vond twee jaar na de aankoop ook dat het te veel had betaald. Na de overname vielen de resultaten van Omega Pharma immers tegen en de Amerikanen voelden zich bedrogen. Perrigo beschuldigde Coucke en co ervan dat ze de financiële cijfers hadden opgesmukt om een hogere verkoopprijs te bekomen. De boekhouding op deze manier opsmukken valt onder de noemer fraude en dus diende Perrigo een schadeclaim in van niet minder dan 1,9 miljard euro. Sowieso had Coucke dit bedrag nooit helemaal alleen moeten ophoesten. Investeringsfonds Waterland zat mee in het bad, want dit fonds was op het moment van de verkoop samen met Coucke eigenaar van Omega Pharma.

De kans dat Perrigo over de hele lijn gelijk zou krijgen en zomaar eventjes 1,9 miljard euro in de wacht zou slepen, was door alle waarnemers al als zeer onwaarschijnlijk ingeschat.

Marc Coucke en investeringsfonds Waterland ontkenden van bij het begin resoluut dat ze in de fout waren gegaan en de Amerikanen misleid hadden bij de verkoop. Coucke zelf ging in de tegenaanval. Hij eiste op zijn beurt een schadevergoeding van Perrigo. Hoeveel de tegenclaim van Coucke bedroeg, is tot op vandaag niet geweten. Waterland diende geen tegenclaim in.

Er dreigde met andere woorden een monsterproces tussen een Amerikaanse farmareus langs de ene kant en Marc Coucke en Waterland langs de andere kant. Als het conflict voor een gewone rechtbank werd uitgevonden, dreigde dat héél lang te duren. Daarom beslisten de partijen, zoals wel vaker gebeurt, om het geschil door een bemiddelaar - buiten de rechtbank om - te laten beslechten.

Geen beroep mogelijk

De bemiddelaar was dit in geval Cepani, het Belgisch Centrum voor Arbritage en Mediatie. Het is dit arbritagehof dat gisteravond beslist heeft dat Coucke en co 266 miljoen euro, of meer dan een kwart miljard euro, zullen moeten ophoesten. Een pak minder dus dan wat de Amerikanen gevraagd hadden. De beslissing van het arbitragehof is bindend en meteen definitief. Beroep tegen de uitspraak is niet mogelijk.

Tal van investeringen

Coucke zelf leek er de voorbije jaren vanuit te gaan dat hij hoogstens veroordeeld zou worden tot het betalen van een beperkt bedrag. De Oost-Vlaming deed immers tal van investeringen.

De topondernemer bezit 74 procent van de aandelen van voetbalclub RSC Anderlecht, en heeft daarnaast belangen in onder meer dierenpark Pairi Daiza, de indoorskihallen Snowworld, de farmabedrijven Fagron en Mithra Pharmaceuticals, het fotobedrijf Smartphoto, groenten- en fruitbedrijf Greenyard en uitzendkantoor MaisonRouge.