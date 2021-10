“Verbruik en belastingen zijn voordeliger dan bij benzine of diesel”: onze geldexpert over elektrische en hybride wagens

Belgisch voetbal “Geloof me: tegenover de CEO van een BEL20-be­drijf is Simon Mignolet maar een kleine jongen”

13 oktober Niemand die de discussie over de bijdragen van het voetbal uit zoveel verschillende hoeken kan bekijken als Michel Maus. Professor fiscaal recht. Lid van het befaamde expertenpanel van de Pro League die twee jaar geleden al probeerde 25 miljoen vanuit het voetbal naar de schatkist te doen vloeien. En sinds twee jaar ook ingeschreven als makelaar. Is de 30 miljoen extra sociale bijdragen veel of weinig? Wie gaat het voelen? Vijf pertinente vragen en antwoorden over de felomstreden RSZ-regeling die op de schop gaat.