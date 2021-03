Venezuela maakt bankbiljet voor ‘miljonairs’

100.000 Vlamingen met zonnepane­len zien teller niet meer terugdraai­en

1 maart Het arrest van het Grondwettelijk hof dat het principe vernietigt van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen én een digitale meter is gepubliceerd in het Staatsblad. Gevolg: 100.000 Vlamingen die zonnepanelen op hun dak liggen hebben en bij wie een digitale meter is geïnstalleerd, zien hierdoor hun teller niet meer ‘terugdraaien’. Het principe geldt niet langer sinds middernacht.