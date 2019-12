Vele wind zorgt voor negatieve stroomprijzen TMA

08 december 2019

11u40

Bron: Belga 12 Geld Het waait bijzonder hard in Europa, niet alleen in België maar vooral in Duitsland. Dat zorgt voor negatieve prijzen voor elektriciteit dit weekend op de Belgische stroommarkt. Geen ongewoon fenomeen in het voor- of het najaar. De voorbije nacht kende ons land negatieve stroomprijzen. De onevenwichtsprijzen bedroegen op een bepaald moment -110 euro per MWh. "Vrij veel", zegt Matthias Detremmerie, stroomhandelaar voor Elindus, een energieleverancier voor bedrijven.

Die onevenwichtsprijzen zijn de prijzen die gelden om het Belgische stroomnet in evenwicht te houden tussen vraag en aanbod. Als er veel aanbod is en weinig vraag, kan die prijs negatief zijn. Dan worden producenten betaald om centrales af te schakelen, of krijgen grote industriële bedrijven - denk aan grote metaal- of chemiebedrijven - geld toegestopt om extra stroom te verbruiken. De omgekeerde wereld dus. Dat was deze nacht het geval.

42 kerncentrales

De reden: zachte temperaturen tijdens de nacht - als er hoe dan ook al weinig verbruik is - in combinatie met veel wind in België en de rest van Europa. "Vooral in Duitsland is er veel wind: tot 42.000 MWh per uur vandaag. Dat is de capaciteit van 42 kerncentrales", aldus Detremmerie.

De Europese energiemarkt is bovendien nauw verbonden. Duitsland exporteert de massale stroom opgewekt door de windmolens. Als gevolg zitten de stroomkabels bij wijze van spreken overvol, zodat uitvoer vanuit België moeilijk bleek. De negatieve stroomprijzen waren voorspeld. De day-ahead prijzen (de prijzen voor de volgende dag) voor vandaag bleken zaterdag al negatief tijdens verschillende uren van de dag. Negatieve stroomprijzen zijn geen zeldzaamheid meer voor ons land, vertelt Detremmerie. "Het gebeurt meestal in het voorjaar of het najaar. In het najaar vooral door de vele wind. En wind blijft toch moeilijk te voorspellen", aldus de trader.