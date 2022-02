Veiling zeldzame blauwe diamant moet meer dan 50 miljoen euro opbrengen

Showbizz Ontwerper Roman Vandycke maakt de opvallende jurken van onze missen: “Voor die van Kedist kreeg ik amper 2 weken”

Drieduizend veren waren niet genoeg om onze Kedist Deltour (24) tot Miss Universe te kronen, wel om haar jurk over de tongen te doen gaan. En het brein erachter: Roman Vandycke (28). Overdag verkoper van badkamers, ‘s nachts ontwerper van de gekste creaties. “Sommigen vinden ze lelijk, maar dat boeit me niks”, vertelt de man in dit gesprek over de nu al beruchte verenjurk, hoe hij in het wereldje terechtkwam en last minute stressen. “In 2018 kreeg ik drie dagen voor Miss België in paniek telefoon.”

16 december