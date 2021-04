Veertigtal banken gaat alliantie voor klimaatneutraliteit aan

Binnenland Meer dan een op de drie werknemers lijdt inkomens­ver­lies door corona

16 april Meer dan een op de drie werknemers heeft in 2020 inkomensverlies geleden door tijdelijke werkloosheid of door een terugval in inkomen uit flexi-jobs. Dat blijkt uit cijfers van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. “De grootste impact stelden we vast bij langdurig tijdelijk werklozen, zoals werknemers uit de horeca of evenementensector”, zegt onderzoeker Stijn Van Houtven.